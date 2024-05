LeBron James e Anthony Davis irão ajudar Lakers a escolher técnico

Anthony Davis e LeBron James são as esperanças para o Lakers vencer o título na próxima temporada (Foto: Kevin C. Cox / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 08/05/2024 - 12:38 • Rio de Janeiro (RJ)

O Los Angeles Lakers está no mercado em busca um treinador, após a demissão de Darvin Ham. LeBron James e Anthony Davis, suas principais estrelas, devem auxiliar no processo de escolha do novo comandante da equipe. A informação é de Dave McMenamin, da “ESPN”.

- É claro que eles vão ouvir o que LeBron tem a dizer sobre isso. Eles querem garantir que jogadores e treinador estejam na mesma página dessa vez. Mas dessa vez não será apenas sobre James. Também será sobre o que Davis tem a dizer - disse, Dave.

Mas não é só isso. O jornalista também apontou que a ideia é “passar o bastão” de estrela da franquia, de James para Davis. O objetivo é potencializar o protagonismo do pivô, o colocando no mesmo patamar do King.

- A sensação de muitos da equipe é que Anthony Davis enfim assumiu o protagonismo do Lakers sobre LeBron James, e isso contará muito para um novo técnico. O camisa 3 precisa ser maximizado. James ainda está processando o que aconteceu na campanha e pensando sobre seu futuro, mas é certo que Los Angeles agora tem outro líder vocal. E esse alguém é o pivô - acrescenta.

Anthony Davis e LeBron James são os principais jogadores do Los Angeles Lakers (Foto: Ezra Shaw / AFP)

Há vários nomes em pauta, mas nenhum deles é possível considerar o favorito para assumir o cargo. Um treinador compatível também serve para manter James por mais uma temporada no elenco. Apesar de estar com 39 anos, o atleta ainda atua em alto nível e pode ser importante na briga pelo título na próxima temporada. Agora, resta saber se os Lakers vão conseguir encontrar esse nome tão desejado por todas as partes.