Ex-affair de Anitta confirma participação em torneio de futebol de 7 de Piqué

Kings World Cup pagará prêmio de US$ 1 milhão (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 14:29 • Rio de Janeiro (RJ)

O cantor Maluma presidirá a equipe Medallo City, da Colômbia, na Kings World Cup. Com mais de 64 milhões de seguidores no Instagram e 29,9 milhões no YouTube, o ex-affair de Anitta vai se juntar ao elenco de estrelas presentes no Mundial de futebol de 7, entre elas a lenda do futsal Falcão. O torneio pagará prêmio de US$ 1 milhão.

Todos os confrontos da primeira fase da Kings World Cup já são conhecidos. Em um evento realizado na cidade de Monterrey, no México, sede da Final Four do Mundial, Gerard Piqué e Miguel Layún, presidentes da Kings League espanhola e mexicana, respectivamente, foram responsáveis, junto com celebridades do esporte, pela realização do sorteio que definiu todos os jogos da primeira fase do mundial.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Com o sorteio dos duelos, os times brasileiros conheceram os primeiros adversários na Copa do Mundo. A Furia FC, equipe liderada por Allan Rodrigues - O Estagiário, que contará com Falcão e com apoio do craque mundial Neymar, irá enfrentar o Olimpo United, do México, que tem Chicharito Hernández, ex-Manchester United e Real Madrid, como presidente. Já a G3X, do streamer Gaules, jogará contra a UA Steel, equipe ucraniana comandada pela lenda Andriy Shevchenko.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A Kings World Cup poderá ser seguida online pelos canais oficiais da Kings e por meio dos canais dos streamers que se enfrentam no evento.