Retrospectiva 2024: como foi o ano do Real Madrid?

O torcedor do Real Madrid viveu um 2024 histórico. O ano contou com altos e baixos, diversos títulos, recordes, contratações históricas e a premiação de melhor do mundo para Vini Jr. A seguir, o Lance! relembra os principais acontecimentos dos últimos 12 meses dos Merengues.

Real Madrid campeão da Champions League 2023/24

O mês de junho de 2024 trouxe grandes emoções para o futebol europeu. A decisão da Champions League foi histórica, coroando novamente o Real Madrid com o título na vitória sobre o Borussia Dortmund por 2 a 0, no emblemático palco de Wembley, em Londres (ING).

As torcidas fizeram grandes festas antes do apito inicial e, logo depois, quem celebrou nas ruas foram os espanhóis. Em campo, um jogo de equilíbrio e tensão, que terminou com um roteiro especial para Vini Jr.

Vini Jr beija troféu da Champions League 2023/24 (Foto: Ina Fassbender/AFP)

⚽ Bola rolando

A primeira etapa de partida foi de pressão do Borussia Dortmund, que desperdiçou ótimas oportunidades de abrir o placar. Nas redes sociais, quem acompanhava a partida levantou a ideia do "pacto" do Real Madrid com a Orelhuda, e as equipes foram para o intervalo sem gols no marcador. Adeyemi, que teve a chance mais clara de inaugurar o placar, sairia como vilão da partida.

O retorno para a metade final do confronto trouxe um Real diferente e mais ofensivo, e os gols saíram. Primeiro, com Dani Carvajal, em cabeçada surpreendente na primeira trave; no final, a coroação de uma temporada brilhante de Vini Jr, que recebeu de Bellingham e tirou de Kobel para fechar a conta e garantir "La 15".

Além da vibração de diversos fãs na web, Vini Jr quebrou recordes históricos e superou Messi, se tornando o jogador mais novo a marcar dois gols em finais de Champions. Tendo uma das melhores atuações do Real no jogo, Vini se consolidou como o grande protagonista da equipe. O brasileiro ainda aproveitou a empolgação depois do triunfo para fazer uma declaração polêmica, provocando seus rivais.

Contratação de Mbappé

Kylian Mbappé sendo apresentado oficialmente como jogador do Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Kylian Mbappé foi oficializado como novo reforço do Real Madrid no dia 3 de junho. O astro chegou ao clube em movimento sem custos, após deixar o Paris Saint-Germain ao fim do contrato, e assmiu a camisa 9. O namoro entre o francês e o clube espanhol já acontecia desde 2017, quando o atacante foi campeão da Ligue 1 em surgimento meteórico no Monaco.

O acordo foi de cinco anos de duração, expirando ao final do primeiro semestre de 2029. O salário é estimado em 15 milhões de euros anuais (cerca de R$ 85 milhões), além de um bônus de assinatura de 150 milhões de euros, divididos em parcelas pagas ao longo do vínculo.

Logo na estreia de Mbappé, o Real Madrid venceu a Atalanta por 2 a 0 pela Supercopa da Uefa, disputada no Estádio Nacional de Varsóvia, e faturou o primeiro título europeu da temporada. Todos os gols do jogo foram marcados no segundo tempo: Valverde abriu o placar aos 14', e o camisa 9 francês balançou as redes aos 23'.

Mbappé celebra boa fase após ter chegado ao "fundo do poço" no Real Madrid

Apesar da contratação meteórica, o início da passagem de Mbappé pelo Real Madrid não atingiu as altas expectativas depositadas pelos torcedores. Porém, na reta final do ano de 2024, o francês começa a demonstrar capacidade de reação.

Mesmo com uma enxurrada de críticas sobre seu jogo sob o comando de Carlo Ancelotti, o atacante dos Bleus balançou as redes seis vezes nos últimos oito jogos. E fez seu melhor jogo com a camisa merengue no último domingo (22), contra o Sevilla, por La Liga.

Após a partida, Mbappé admitiu estar aliviado com o atual momento na equipe. Mais que isso: afirmou que chegou "ao fundo do poço" no Real Madrid e revelou o episódio que representou a virada de chave: o pênalti perdido contra o Athletic Bilbao, pela 19ª rodada de La Liga.

- O jogo contra o Bilbao foi bom para mim, cheguei ao fundo do poço ao perder o pênalti. Era hora de perceber que tenho que dar tudo por esta camisa e jogar com personalidade - contou.

No jogo, o Real Madrid foi derrotado por 2 a 1, fora de casa, e perdeu a oportunidade de se aproximar do Barcelona, líder do campeonato até então. Mbappé foi derrotado pelo goleiro Julen Agirrezabala aos 23 minutos do segundo tempo, quando os Merengues ainda perdiam por 1 a 0 no San Mamés.

Contratação de Endrick

Endrick comemora gol pelo Real Madrid na Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Contratado em dezembro de 2022, quando ainda tinha 16 anos e atuava pelo Palmeiras, Endrick foi apresentado oficialmente como jogador do Real Madrid no dia 27 de julho deste ano. O atacante compareceu ao Estádio Santiago Bernabéu diante de cerca de 40 mil torcedores, e foi às lágrimas ao falar pela primeira vez como jogador do clube.

O Palmeiras acertou a venda de sua joia para o Real por 72 milhões de euros (R$ 407 milhões na cotação da época), sendo 60 milhões de euros (R$ 339 milhões) fixos e o restante através de bônus de metas a serem atingidas pelo jogador.

Apesar da venda precoce, o jogador não pôde se apresentar de imediato em Valdebebas, devido às leis que proíbem menores de idade de acertar transferências de valor direto para clubes do exterior.

Início avassalador

Em pouco tempo na Espanha, Endrick conseguiu se adaptar e teve um início estrelado com a camisa merengue. O centroavante quebrou diversos recordes no Real Madrid: na derrota para o Lille por 1 a 0, pela Champions, o brasileiro tornou-se o jogador mais jovem a começar como titular em um jogo de Liga dos Campeões pelo clube.

Aos 18 anos e 73 dias, ele superou a marca do ídolo espanhol Raúl, que atingiu a marca com 18 anos e 78 dias, em 1995, diante do Ajax.

Além disso, Endrick também se tornou o mais jovem a marcar em competições internacionais na história do clube merengue. A joia é o segundo jogador não europeu mais jovem a marcar como estreante na Champions, atrás apenas do ganês Peter Ofori-Quaye, que marcou aos 17 anos e 194 dias, em 1997.

Endrick perde espaço e ganha poucos minutos

Apesar de chegar com o pé na porta no Real, o camisa 16 perdeu espaço na equipe de Carlo Ancelotti. Desde a última vez que foi titular, no início de outubro, diante do Lille, pela Champions, Endrick somou apenas 57 minutos em 11 jogos dos Merengues, e sequer entrou em campo em nove deles.

Quando ainda jogador do Palmeiras, Endrick era a opção do banco da Seleção Brasileira que resolvia. Era ele quem era chamado por Dorival Júnior sempre que a coisa apertava, e na maioria das vezes resolvia. Tanto que ele é um dos artilheiros do Brasil na "Era Dorival", com três gols.

Mas quis o destino, e sua insistência em pregar ironias, que a tão esperada chegada ao Real Madrid tivesse efeito contrário: em vez de servir como justificativa para Endrick cravar sua titularidade na Seleção Brasileira, o time espanhol virou explicação para o atacante deixar até mesmo de ser convocado.

Vini Jr melhor jogador do mundo

Vini Jr recebe prêmio de melhor jogador do mundo no Fifa The Best 2024 (Foto: Mohamed Farag/Fifa)

Vini Jr foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo no Fifa The Best, no dia 17 de dezembro, em cerimônia realizada em Doha, no Catar. O atacante desbancou nomes como Rodri, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Lionel Messi na disputa do prêmio oficial da entidade máxima do futebol.

Com a conquista de Vinícius, um brasileiro volta a ser escolhido como melhor do mundo após 17 anos, quando Kaká recebeu o prêmio pela grande temporada no Milan em 2007. Além da dupla, Romário (1994), Ronaldo (1996, 1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2004 e 2005) são os outros nomes do Brasil já eleitos pela Fifa.

Números e títulos de Vini Jr em 2023/24

Vini Jr foi o principal jogador do Real Madrid na temporada 2023/24, que terminou com as conquistas de La Liga e Champions League. Em 39 jogos, o brasileiro balançou as redes 24 vezes e deu 11 assistências, incluindo gol na decisão europeia diante do Borussia Dortmund.

⚽ 39 jogos ⌛ 3.084 minutos em campo 🥅 24 gols 📤 11 assistências 🏆 Champions League 🏆 La Liga

Vini Jr e Rodri na Bola de Ouro

Antes de ser eleito pelo Fifa The Best, Vinícius experimentou o gosto amargo da derrota nos prêmios individuais. Rodri Hernández, volante do Manchester City e da seleção da Espanha, foi eleito o Bola de Ouro da temporada 2023-24. Campeão da Eurocopa e da Premier League, o atleta superou o brasileiro e encerrou um jejum de 64 anos sem que um espanhol fosse eleito melhor jogador do mundo.

A escolha por Rodri se deveu graças à ótima temporada individual por time e seleção. Peça crucial nos esquemas de Pep Guardiola e Luis de la Fuente, ele foi a engrenagem dos títulos no Campeonato Inglês e na Eurocopa 2024. O volante também foi eleito o melhor jogador da disputa continental.

Porém, a escolha se tornou polêmico e fatores fora do campo e bola influenciaram na premiação do espanhol. Apesar da frustrante segunda colocação na disputa, Vini Jr alcançou a melhor posição de um brasileiro na Bola de Ouro desde 2007, quando Kaká foi eleito o melhor jogador do mundo pela premiação da France Football.

Real Madrid campeão da Copa Intercontinental

Real Madrid é campeão da Copa Intercontinental sobre o Pachuca (Foto: Mahmud HAMS / AFP)

O Real Madrid venceu o Pachuca por 3 a 0, no estádio Lusail, no Qatar, e conquistou o título da Copa Intercontinental. Mbappé, Rodrygo e Vini Jr marcaram os gols da equipe espanhola na última quarta-feira (18). Foi o nono título mundial do clube.

Descansado, o time espanhol enfrentou o rival mexicano, algoz do Botafogo nas quartas de final, e não deu chances ao adversário. O jogo foi marcado pelo domínio do time treinado por Carlo Ancelotti. Vini Jr e Rodrygo foram os destaques da partida.

Como foi o jogo?

A decisão foi movimentada. O Real Madrid dominou as ações ofensivas da partida, enquanto o Pachuca buscava atacar a equipe espanhola por meio de contra-ataques. Apesar do esforço do time mexicano, o duelo foi praticamente de uma equipe só.

O Real Madrid abriu o placar aos 36 minutos. Vinicius Júnior recebeu um passe dentro da área, driblou o goleiro e serviu Mbappé, que só teve o papel de finalizar para marcar o primeiro gol da equipe espanhola na decisão.

Na segunda etapa, o Real Madrid retornou com o ímpeto inicial. Aos sete minutos, o time ampliou sua vantagem no placar. Rodrygo fez recebeu passe no meio, cortou dois marcadores e finalizou com classe para marcar o segundo gol do jogo.

Calo Ancelotti promoveu mudanças na equipe e o jogo ficou morno. Aos 38 minutos, Lucas Vázquez foi derrubado na grande área e o árbitro assinalou pênalti após revisão do VAR. Vini Jr. cobrou a penalidade e fechou o placar.

Fase atual

Jogadores comemoram um dos gols da vitória contra o Sevilla, no Santiago Bernabéu, em La Liga (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

Agora, o Real Madrid e todo o futebol espanhol pausa para as festividades de dezembro. Mesmo com a série de lesões de jogadores fundamentais no elenco, a equipe de Carlo Ancelotti termina o ano na frente do Barcelona na tabela e com boas expectativas para 2025. No dia 3 de janeiro, os Blancos retornam a campo para enfrentar o Valencia, fora de casa, às 17h (de Brasília).