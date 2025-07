João Pedro manda recado a Luis Enrique após ser agredido na final do Mundial

João Pedro mandou recado a Luis Enrique após ser agredido durante a comemoração do título do Chelsea na final do Mundial de Clubes. Em entrevista à "Cazé TV", o brasileiro não se aprofundou sobre a confusão generalizada com o treinador do PSG e pediu respeito.

- Não quero falar nada, eles ficaram chateados porque perderam, mas eles têm que aceitar. Perder faz parte também e vamos comemorar porque somos campeões.

Na comemoração dos jogadores do Chelsea, Luis Enrique e Donnarumma discutiam com João Pedro e Andrey Santos. No entanto, o comandante espanhol deu um tapa na cara do centroavante brasileiro, que caiu no chão após a agressão do treinador adversário.

Após a agressão, Luis Enrique e Donnarumma se afastaram da confusão, enquanto Enzo Maresca fez questão de entrar em campo para conter os jogadores do Chelsea. A arbitragem não interferiu durante a briga entre os clubes.

