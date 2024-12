O início da passagem de Kylian Mbappé pelo Real Madrid não atingiu as altas expectativas depositadas pelos torcedores, porém, na reta final do ano de 2024, o francês começa a demonstrar capacidade de reação. Mesmo com uma enxurrada de críticas sobre seu jogo sob o comando de Carlo Ancelotti, o atacante dos Bleus balançou as redes seis vezes nos últimos oito jogos. E fez seu melhor jogo com a camisa merengue no último domingo (22), contra o Sevilla, por La Liga.

continua após a publicidade

➡️Em show de Mbappé e Rodrygo, Real Madrid goleia Sevilla por La Liga

Após a partida, Mbappé admitiu estar aliviado com o atual momento na equipe. Mais que isso: afirmou que chegou "ao fundo do poço" no Real Madrid e revelou o episódio que representou a virada de chave, o pênalti perdido contra o Athletic Bilbao, pela 19ª rodada de La Liga.

— O jogo contra o Bilbao foi bom para mim, cheguei ao fundo do poço ao perder o pênalti. Era hora de perceber que tenho que dar tudo por esta camisa e jogar com personalidade.

continua após a publicidade

No jogo, o Real Madrid foi derrotado por 2 a 1, fora de casa, e perdeu a oportunidade de se aproximar do Barcelona, líder do campeonato até então. Mbappé foi derrotado pelo goleiro Julen Agirrezabala aos 23 minutos do segundo tempo, enquanto os Merengues ainda perdiam por 1 a 0 no San Mamés.

Mbappé lamenta gol perdido pelo Real Madrid, contra o Athletic Bilbao (Foto: Ander Gillenea/AFP)

A atuação é contrastante com o que Mbappé apresentou na vitória por 4 a 2 diante do Sevilla. Além do golaço que abriu o placar aos 10', o francês deu assistência para o gol de Brahím Díaz, o quarto do Real Madrid no jogo. Ao apito final, o atacante recebeu o prêmio de melhor jogador da partida.

continua após a publicidade

Para Kylian, parece questão de tempo para que a adaptação seja completa. Com o tento anotado no Santiago Bernabéu, são 14 até aqui na temporada, igualando o companheiro de ataque e astro do time Vini Jr. no topo da artilharia do clube na temporada. O astro promete que o entrosamento com o elenco está cada vez maior e que isso tende a melhorar ainda mais seu desempenho.

— Acho que nos conhecemos melhor, entrei na equipa e isso muda muitas coisas e agora a adaptação, como diz o treinador, acabou e sinto-me bem na equipa. Você pode ver em campo que me entendo melhor com meus companheiros e que jogamos melhor.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte