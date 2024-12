O tradicional Boxing Day está chegando, e o futebol inglês presenteará os torcedores com 203 jogos na próxima quinta-feira. A tradição de 26 de dezembro - o dia seguinte ao Natal - na Inglaterra terá disputas em todas as divisões, desde as semiprofissionais até a Premier League. O Lance! traz os principais destaques da rodada neste ano.

Premier League: jogos do Boxing Day 2024

A elite do futebol inglês é o principal destaque do dia. Ao todo, serão oito partidas da primeira divisão da Inglaterra na quinta-feira (26), com o primeiro jogo às 9h30 e o último às 17h (de Brasília). Para abrir o dia, o Manchester City recebe o Everton e tenta respirar em meio à crise. Os Sky Blues somam seis derrotas, um empate e uma vitória nas últimas oito rodadas de Premier League e ocupam a sétima posição no momento.

Outro grande destaque do Boxing Day é o duelo do sul de Londres, entre o vice-líder Chelsea e o nono colocado Fulham. Os Blues vêm de 12 partidas sem perder contando todas as competições. Por outro lado, os Cottagers ficaram no empate nos últimos três compromissos, mas têm os brasileiros Andreas Pereira e Rodrigo Muniz como principais atrações.

O Manchester United também entra em campo nesta quinta-feira. Tentando se encontrar sob o comando de Rúben Amorim após duas derrotas, os Red Devils visitam o Wolverhampton, também sob nova direção. Os Wolves contrataram Vitor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, para o cargo de treinador. Ele estreou com vitória por 3 a 0 sobre o Leicester, fora de casa, na última partida.

Fechando o Boxing Day em 2024, o líder Liverpool recebe o Leicester - 17º colocado - em Anfield. Invictos há 21 jogos, os Reds são o time do momento na Europa, e Mohamed Salah desponta como favorito à Bola de Ouro. O egípcio é artilheiro e líder de assistências na Premier League até aqui, com 15 bolas nas redes e 11 passes para gol em 16 partidas disputadas.

Mohamed Salah comemora gol pelo Liverpool, que é atração nos jogos do Boxing Day de 2024 (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Confira abaixo informações sobre todos os jogos da Premier League no Boxing Day 2024:

9h30 Manchester City x Everton ESPN e Disney+ 12h Newcastle x Aston Villa ESPN 4 Disney+ 12h Nottingham Forest x Tottenham ESPN e Disney+ 12h Bournemouth x Crystal Palace Disney+ 12h Chelsea x Fulham Disney+ 12h Southampton x West Ham Disney+ 14h30 Wolverhampton x Manchester United Disney+ 17h Liverpool x Leicester ESPN e Disney+

Jogos de outras divisões no Boxing Day

Não apenas de Premier League vive o futebol da Inglaterra, especialmente no Boxing Day. Além da elite, todas as outras divisões profissionais e semiprofissionais do esporte bretão terão jogos neste dia 26 de dezembro. Confira abaixo o número de partidas em cada um dos oito primeiros níveis do futebol inglês nesta quinta-feira.

1ª divisão (Premier League): 8 jogos;

(Premier League): 8 jogos; 2ª divisão (EFL Championship): 12 jogos;

(EFL Championship): 12 jogos; 3ª divisão (EFL League One): 12 jogos;

(EFL League One): 12 jogos; 4ª divisão (EFL League Two): 12 jogos;

(EFL League Two): 12 jogos; 5ª divisão (National League): 12 jogos;

(National League): 12 jogos; 6ª divisão : 24 jogos;

: 24 jogos; 7ª divisão : 42 jogos;

: 42 jogos; 8 divisão: 81 jogos.

Qual a origem do Boxing Day no futebol inglês?

A tradição do Boxing Day no futebol inglês já acontece há mais de 100 anos. A primeira partida nesta data aconteceu em 1860, com o confronto entre Sheffield FC e Hallam FC. O time do Sheffield passou três anos desde a sua fundação sem ter um adversário para jogar, até a criação do Hallam, time da mesma cidade.

Assim, eles fizeram a primeira partida nesta data, marcando também o primeiro duelo oficial da história do esporte. O Sheffield saiu vitorioso pelo placar de 2 a 0. Anos depois, em 1963, acontecia um dos mais emblemáticos "Boxing Day" da história do futebol inglês. Naquela rodada, nos dez jogos realizados pela Primeira Divisão, foram feitos 66 gols, com goleadas históricas.

Além de toda essa história, a rodada do futebol inglês no Boxing Day também é uma forma de lazer para as famílias. Os ingleses tiram o dia 26 de dezembro para descansar, sair para se divertir e aproveitar as promoções de queima de estoque após o Natal, algo parecido com a Black Friday nos Estados Unidos (após o Dia de Ação de Graças). A tradição vem desde o século XIX.

