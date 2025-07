Após fala de Filipe Luís, representante de Pedro diz que tentará saída do atacante do Flamengo

O técnico Filipe Luís, do Flamengo, deu uma forte declaração sobre o momento de Pedro com a camisa rubro-negra. Após a vitória diante do São Paulo, o treinador externou a sua insatisfação com o desempenho do camisa 9 durante os treinos. A declaração de Filipe Luís não foi bem vista por um dos representantes do atacante, que tentará a saída do atleta do clube carioca.

Pedro assiste trabalho de aquecimento dos jogadores do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Segundo o jornalista Venê Casagrande, o representante de Pedro garantiu que levará proposta de outras equipes ao Flamengo pelo jogador, visando a saída do atleta.

Entenda o cenário

Pedro ficou fora da lista de relacionados da partida do Flamengo contra o São Paulo. O motivo seria o baixo desempenho do atacante nos treinos do time carioca nesta semana. A expectativa, então, seria pela coletiva de imprensa do técnico Filipe Luís após a partida deste sábado, em que o treinador poderia contextualizar o cenário.

Logo na segunda pergunta da coletiva de imprensa, Filipe não poupou as críticas ao detalhar o motivo pela ausência de Pedro. O treinador classificou o desempenho do atacante durante as atividades como "lamentável".

- O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo para mim. Não é de agora que ele vinha treinando mal, só que nessa semana ele rompeu todos os princípios que nós temos, que é a cultura de treino. Para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos e não duvidei em nenhum momento em deixar ele fora da lista de relacionados. Porque esse tipo de comportamento pode contagiar, espero que ele pense e peça desculpas aos companheiros e volte a ser o Pedro - iniciou Filipe Luís, técnico do Flamengo, sobre o Pedro.

- Para mim, não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito com ele mesmo. Um jogador com a ambição que ele deveria ter, de chegar na seleção brasileira e quem sabe jogar outra copa do mundo, não pode negociar um minuto de treinamento. Depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, de antes da lesão. Fora com o clube, que paga os salários. Tentei protegê-lo por muito tempo, mas ele tem querer, ele precisa querer mais do que eu - completou.

