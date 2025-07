Em um movimento pouco comum, o Bayer Leverkusen, da Alemanha, decidiu fazer sua pré-temporada no Brasil. No geral, os times da Europa costumam se preparar em países da América do Norte e até mesmo da Ásia antes do início das temporadas europeias. Contrariando a lógica, o penúltimo campeão da Bundesliga decidiu vir ao Brasil, já chegou ao país e fez seu primeiro passeio no Rio de Janeiro.

Time do Bayer Leverkusen na praia da Barra da Tijuca (Foto: Divulgação / Bayer Leverkusen)

Na manhã desta terça-feira, os jogadores e a comissão técnica do Bayer Leverkusen estiveram na praia da Barra da Tijuca. O grupo posou para fotos e realizou algumas atividades nas areias cariocas. O treinador Erik ten Hag jogou uma partida de tênis de praia com outro membro da comissão técnica.

Batizada de "Esquenta Brasil", a pré-temporada do Bayer Leverkusen começou nesta terça-feira. O time alemão ficará hospedado no Rio de Janeiro e terá uma série de compromissos ao longo da estadia, que deve durar uma semana.

Confira os compromissos do Bayer Leverkusen no Brasil

Após passear pela praia da Barra da Tijuca, o Bayer Leverkusen foi ao Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, onde realizar seu primeiro treino em solo brasileiro. Os jogadores comandados por Erik ten Hag devem cumprir a rotina de treinamentos até o dia 22. Recentemente, o treinador elogiou a estrutura do Rubro-Negro carioca.

continua após a publicidade

— Cada dia é importante, não podemos perder nenhum. Temos apenas seis semanas de pré-temporada. Por isso, precisamos aproveitar cada momento com a intenção de evoluir como time e individualmente. Vamos treinar no centro de treinamento do Flamengo, uma equipe altamente profissional que estava no Mundial de Clubes. Confio completamente na estrutura que teremos à disposição — disse.

Na sexta-feira (18), o Bayer Leverkusen vai disputar um amistoso com o time sub-20 do Flamengo. O jogo vai acontecer no Estádio da Gávea. No domingo (20), a delegação do Leverkusen irá ao Maracanã para acompanhar o clássico entre o Flamengo e o Fluminense pelo Brasileirão. A comissão técnica e os jogadores também devem visitar pontos turísticos do Rio de Janeiro durante a estadia na cidade.