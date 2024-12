Retrospectiva 2024: a fortuna que Vini Jr acumulou neste ano

Vini Jr, atacante do Real Madrid e eleito melhor jogador do mundo no Fifa The Best 2024, é o maior nome do futebol mundial na atualidade. Com apenas 24 anos, o jogador tem uma trajetória marcada por gols decisivos, se tornou símbolo da luta contra o racismo, é o jogador mais badalado do maior time do mundo e acumulou uma fortuna considerável durante o ano. Abaixo, o Lance! Biz apresenta todos os detalhes.

continua após a publicidade

➡️ Retrospectiva 2024: a fortuna que Oscar, reforço do São Paulo, acumulou no ano

De acordo com o site Capology, especializado em finanças do esporte, Vini Jr conta com o valor bruto estimado em € 62,49 milhões (aproximadamente R$ 384,9 milhões), em seu atual contrato válido até 30 de junho de 2027.

Por temporada, o jogador recebe um salário bruto de € 20,83 milhões (R$ 118,6 milhões). A remuneração mensal, portanto, seria de R$ 9,9 milhões na cotação atual. Ou seja, o astro brasileiro recebeu apenas de salários no Real Madrid em 2024 a quantia de R$ 118,8 milhões.

continua após a publicidade

Além do valor citado, o atacante brasileiro tem direito a um bônus anual de até € 4,17 milhões (R$ 23 milhões). Este montante é pago caso eles cumpram metas previstas no contrato. Vinícius também conta com acordos de patrocínio de longo prazo, incluindo com a Nike, o que ajuda a impulsionar sua fortuna. O camisa 7 merengue também investe em imóveis.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Vini Jr ganhou premiação em dinheiro com o The Best?

Apesar de ter vencido o prêmio da Fifa este ano, assim como na Bola de Ouro, da revista "France Football", os vencedores de alguma das categorias do The Best não recebem nenhuma premiação em dinheiro do evento. O valor do troféu é simbólico, sua importância para os escolhidos se dá pela relevância de serem premiados como melhores da temporada.

continua após a publicidade

Vini Jr recebe prêmio de melhor jogador do mundo no Fifa The Best 2024 (Foto: Mohamed Farag/Fifa)

Vini Jr: números e títulos em 2023/24

Vini Jr foi o principal jogador do Real Madrid na temporada 2023/24, que terminou com as conquistas de La Liga e Champions League. Em 39 jogos, o brasileiro balançou as redes 24 vezes e deu 11 assistências, incluindo gol na decisão europeia diante do Borussia Dortmund, em vitória por 2 a 0.

The Best: resultado da eleição de melhor jogador do mundo

🥇 Vini Jr 🥈 Rodri 🥉 Jude Bellingham Dani Carvajal Lamine Yamal Lionel Messi Toni Kroos Erling Haaland Kylian Mbappé Florian Wirtz Federico Valverde

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional