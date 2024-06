Marco Reus lamenta derrota em seu último jogo pelo Borussia (Foto: INA FASSBENDER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 18:38 • Londres (ING)

O Borussia Dortmund foi derrotado pelo Real Madrid por 2 a 0, na final da Champions League. Os gols saíram já na segunda etapa da partida, marcados por Carvajal e pelo brasileiro Vinícius Jr, dando fim ao sonho aurinegro de voltar a conquistar a Europa após quase três décadas.

Apesar de um jogo taticamente consciente, os gols desperdiçados no primeiro tempo custaram caro ao time comandado por Edin Terzic. Além disso, falhas individuais na segunda etapa levaram aos tentos espanhóis. Confira com o Lance! as notas das atuações e breve análise dos jogadores que estiveram em campo no vice do Dortmund.

