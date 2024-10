Endrick quebra recorde de Raúl no Real Madrid pela Champions League

Endrick tornou-se o mais jovem a começar como titular em um jogo de Champions League pelo Real Madrid (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 09:47 • Rio de Janeiro

Endrick quebrou mais um no Real Madrid. Na derrota para o Lille por 1 a 0, na quarta-feira (2), o brasileiro tornou-se o jogador mais jovem a começar como titular em um jogo de Champions League pelo clube. Aos 18 anos e 73 dias, ele supera a marca do ídolo espanhol Raúl, que atingiu a marca com 18 anos e 78 dias, em 1995, diante do Ajax.

➡️ Após derrota na Champions, Ancelotti admite preocupação com má fase de Real Madrid

Além disso, Endrick também se tornou o mais jovem a marcar em competições internacionais na história do clube merengue. A joia é segundo jogador não europeu mais jovem a marcar como estreante na Champions, atrás apenas do ganês Peter Ofori-Quaye, que marcou aos 17 anos e 194 dias, em 1997.

Apesar das marcas expressivas, a estrela do ex-Palmeiras não brilhou no Estádio Lille Métropole. O jogo válido pela segunda rodada da Champions foi vencida pela equipe francesa por 1 a 0, com gol de Jonathan David em cobrança de pênalti.

➡️ Veja a classificação atualizada da fase de liga da Uefa Champions League!

Endrick, atacante do Real Madrid, em ação na partida contra o Lille, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP)

Como foi a estreia de Endrick como titular do Real Madrid

O Real Madrid não conseguiu ser efetivo e levar tanto perigo ao gol do Lille, antes do abafa no fim do jogo. A única chance mais clara saiu dos pés de Endrick, aos 18 minutos do primeiro tempo. A finalização do brasileiro parou no goleiro Chevalier. Já nos acréscimos da primeira etapa, após toque na mão de Camavinga dentro da área, Jonathan David converteu o pênalti: 1 a 0.

Depois disso, o jogo não teve muita emoção. Endrick deu lugar a Mbappé no início da segunda etapa. Além do francês, Luka Modrić também foi acionado nos primeiros minutos do segundo tempo. Nenhum dos dois conseguiu mudar o jogo, e os madrilenhos saíram derrotados.

➡️ Estreia de Endrick como titular do Real Madrid rende bônus ao Palmeiras

Agora, o Real Madrid volta a campo no sábado (5), às 16h (de Brasília) para enfrentar o Villareal pelo Campeonato Espanhol.