Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 08:18 • Madri (ESP) • Atualizada em 16/07/2024 - 09:27

Kylian Mbappé é oficialmente jogador do Real Madrid. Na manhã desta terça-feira (16), o francês realizou a assinatura do contrato junto ao presidente Florentino Pérez, e foi apresentado diante dos torcedores em um lotado Santiago Bernabéu.

Após o acordo ser selado, o atacante posou com o mandatário para a foto com um aperto de mãos, como costumeiramente é feito em Valdebebas. Mbappé usará a camisa 9, que estava vaga desde a saída de Karim Benzema, no verão europeu de 2023.

Mbappé assinou contrato com o Real Madrid nesta manhã de terça (Foto: Reprodução / X)

O evento contou com estrelas histórias da vasta história blanca. Raúl González, Solari e Arbeloa compareceram ao estádio; Zinédine Zidane, por sua vez, esteve dentro do campo para introduzir a nova aquisição da equipe, junto a Florentino.

- É um dia incrível. Desde que eu era criança, tinha um sonho, e estar aqui significa muito para mim. Obrigado aos madridistas, porque há muitos anos me entregam seu amor. Agora tenho outro sonho, que é de estar à altura da história deste clube. Vou dar a vida pelo Real e por este escudo. Estou no maior da história - disse Mbappé.

O vínculo entre as partes deve ter duração de cinco anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2029. Na capital espanhola, o craque deve receber 15 milhões de euros anuais (R$ milhões na cotação atual), além de um bônus de assinatura dez vezes maior que o salário, dividido em cinco anos.

A transferência rumo ao Real não custou nada além do acordo salarial. Mbappé deixou o PSG ao fim do contrato, em junho de 2024. Houve uma tentativa desesperada por parte dos parisienses em estender o acordo, mas o jogador negou as propostas e encerrou um ciclo de sete anos no clube.

Pelo Paris, Kylian atuou em 308 oportunidades, com 256 gols e 108 assistências. Contratado em 2017, tinha a responsabilidade de conduzir o time, junto a estrelas como Neymar e Messi, à sua primeira Champions League, mas empilhou fracassos na missão. Em 2020, foi apontado como o grande vilão ao perder chance clara na final diante do Bayern de Munique, perdida por 1 a 0.