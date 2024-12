Lenda do futebol argentino diz que Cristiano Ronaldo é melhor que Messi

Mesmo sendo argentino e lenda do Boca Juniors, o ex-goleiro Hugo Gatti não escondeu a preferência por Cristiano Ronaldo sobre Messi. Em entrevista ao jornal "La Nación", o ex-jogador fez duras críticas ao camisa 10 da seleção argentina e ainda disse que, caso o astro chegue à Copa de 2026, será "um a menos".

- Cristiano é melhor que ele, parece um garoto de 20 anos, fisicamente. Na polêmica entre Messi e ele, eu disse que ficaria com ele. (Messi) pode chegar na próxima Copa, mas será um a menos. Hoje é um a menos. Está jogando futebol country nos Estados Unidos. Cristiano está na Arábia, mas é mais corajoso jogar lá. Todo mundo joga lá. Cristiano, limitado, é um fenômeno. Limitado é melhor que Messi. E é limitado porque não tem as condições do Messi, mas jogou nas melhores equipes do mundo - disparou Hugo Gatti, que complementou:

- Onde Messi jogou? No Barcelona e na seleção argentina, não se esforçou para jogar em outros times, outros países. E ele teve oportunidades. Eu não desgosto de Messi, mas ele jogou um futebol fácil, em um Barcelona onde assobiavam para ele por tudo, onde tinha um grande time que jogava por ele.

Hoje atuando como comentarista na Espanha, Gatti também comparou Messi com Diego Maradona, que foi seu companheiro no Boca Juniors campeão argentino em 1981, e incluiu o capitão da seleção portuguesa mais uma vez.

- Diego tem uma atração, uma adoração. Messi não transmite isso. Eu gosto do número 1 que provoca, como Cristiano, como Diego. Caso contrário, não é o número 1 - finalizou.

Cristiano Ronaldo e Messi dividiram o protagonismo no futebol por mais de 15 anos

Entre 2008, quando Cristiano Ronaldo venceu o seu primeiro troféu de melhor jogador do mundo, e 2023, quando Messi venceu o prêmio pela nona vez, apenas em duas oportunidades outro jogador faturou a Bola de Ouro: em 2018, Luka Modrić conquistou o prêmio após levar a Croácia à decisão da Copa do Mundo; em 2022, foi a vez de Karim Benzema quebrar o ciclo.

Ao todo, os craques conquistaram 13 Bolas de Ouro, sendo oito do argentino (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023) e cinco do português (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).