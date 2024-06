Jogadores do Real Madrid celebram título da Champions (Foto: INA FASSBENDER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 18:25 • Londres (ING)

O Real Madrid conquistou a Champions League pela 15ª vez em sua história. Com gols de Carvajal e Vini Jr, os Merengues bateram o Borussia Dortmund por 2 a 0 no Wembley Stadium, em Londres (ING), e ergueram a Orelhuda pela sexta ocasião nas últimas 11 temporadas.

➡️ Vini Jr decide mais uma vez e Real Madrid vence a 15ª taça de Champions League na história

Em um primeiro tempo apagado, o Real contou com grandes defesas do goleiro Thibaut Courtois, recém-recuperado de lesões no joelho, e viu o Borussia acertar a trave. Porém, voltou do intervalo com um novo ímpeto e cresceu na partida, dominando a etapa final do começo ao fim. Confira com o Lance! as notas das atuações e breve análise dos jogadores que estiveram em campo no título europeu.

Courtois beija a taça da 15ª Champions conquistada pelo Real Madrid (Foto: Ben Stansall / AFP)