Pouco mais de dois meses depois de deixar o comando do Al-Hilal, o Jorge Jesus desembarcou em Riade nesta terça-feira (15) para iniciar seu trabalho no Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo. O treinador de 70 anos foi oficialmente apresentado e já conheceu a estrutura do novo clube.

A contratação de Jorge Jesus era um desejo antigo de CR7, que indicou o nome do compatriota à diretoria do Al-Nassr. O camisa 7, inclusive, renovou seu contrato recentemente até 2027, e teve papel direto nas mudanças internas do clube saudita. Entre as exigências de Ronaldo estavam a saída do técnico Stefano Pioli e do CEO Majed Al-Sorour - ambas atendidas.

Jorge Jesus teve passagem vitoriosa pelo rival Al-Hilal

Jesus deixou o Al-Hilal no início de maio, após uma queda precoce na Liga dos Campeões da Ásia. Ainda assim, sua passagem recente pelo clube azul foi marcada por feitos importantes: além do título do Campeonato Saudita de 2023/24, o português também conquistou duas Supercopas e a Copa do Rei, além de ter protagonizado a maior sequência de vitórias da história do futebol - 34 triunfos consecutivos.

Jorge Jesus foi anunciado pelo Al-Nassr (Foto: Reprodução/X)

No total, o português comandou o Al-Hilal em 105 partidas, com 81 vitórias, 14 empates e apenas 10 derrotas, um aproveitamento de 81,6%. Agora, ele assume justamente o maior rival da equipe que dirigiu em duas oportunidades.

O contrato com o Al-Nassr é válido até junho de 2026, e esta será a primeira vez que Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo trabalharão juntos. A expectativa da diretoria saudita é que o treinador consiga colocar o time no topo do futebol asiático e, quem sabe, buscar um título inédito no Mundial de Clubes de 2029.

Enquete Lance!: a parceria entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo vai dar certo?

Nesta segunda-feira (14), Jorge Jesus foi anunciado como novo treinador do Al-Nassr. O treinador, inclusive, afirmou que Cristiano Ronaldo foi determinante na decisão. Diante deste cenário, o Lance! realizou uma enquete no canal no Whatsapp Lance! Futebol Internacional para saber a opinião dos torcedores sobre o tema. A maioria que votou pensa que a parceria entre os portugueses vai ser vitoriosa.

A pergunta da enquete foi: a parceria entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo vai dar certo no Al-Nassr? As opções foram as seguintes:



Sim! Os dois são craques

Não! Vai ter guerra de ego

A resposta "Sim! Os dois são craques" venceu a enquete com 84% dos votos. A opção "Não! Vai ter guerra de ego" recebeu apenas 16% dos votos. A votação foi encerrada às 19h (de Brasília) da segunda-feira (14).

