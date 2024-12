Jornal inglês ‘ignora’ Rodri e elege Vini Jr como melhor do mundo

Vini Jr foi novamente apontado como o melhor jogador do mundo nesta segunda-feira (23). Desta vez, o brasileiro foi escolhido como o "jogador do ano" pelo jornal inglês "Footbal Today". Na última terça-feira (17), o atacante foi eleito pela Fifa no prêmio "The Best", e já havia recebido a alcunha em outros jornais, como o "Marca", da Espanha.

continua após a publicidade

➡️ PVC compara Andreas Pereira no Palmeiras com Romário no Flamengo

No artigo, o "Footbal Today" destaca que Vinícius 'liderou a campanha do Real Madrid na conquista dos títulos da La Liga e da Champions League em 2023/24". Além disso, o jornal afirma que os feitos do camisa 7 "ganham ainda mais mérito devido aos vergonhosos abusos racistas que ele frequentemente enfrenta no Campeonato Espanhol".

Time do ano

O portal inglês apontou também o "time ideal" de 2024, com os melhores jogadores de cada posição. Chama atenção a ausência de Rodri, volante do Manchester City e vencedor da Bola de Ouro, entre os 11 escolhidos para a equipe.

continua após a publicidade

Confira abaixo o "Time do Ano" segundo o "Football Today":

Unai Simon – Athletic Bilbao

Jeremie Frimpong – Bayer Leverkusen

William Saliba – Arsenal

Gabriel Magalhães – Arsenal

Federico Dimarco – Inter Milan

Moisés Caicedo – Chelsea

Martin Odegaard – Arsenal

Cole Palmer – Chelsea

Lamine Yamal – Barcelona

Robert Lewandowski – Barcelona

Vini Jr – Real Madrid

Outros premiados

Além do melhor jogador e do time ideal, o "Football Today" apontou os melhores técnico, clube, seleção, gol e momento de 2024. Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen, foi o treinador escolhido, enquanto o Ipswich Town, que subiu da Championship (segunda divisão da Inglaterra) para a Premier League foi o clube eleito.

continua após a publicidade

Confira abaixo todos os premiados pelo "Football Today":

Melhor jogador: Vini Jr;

Melhor técnico: Xabi Alonso;

Melhor clube: Ipswich Town;

Melhor seleção: Espanha;

Melhor gol: Blackburn x Cardiff City (clique para assistir);

Melhor momento: Árbitro que ofendeu Jurgen Klopp e foi suspenso.