O Atlético de Madrid está perto da contratação de Thiago Almada, campeão do Brasileirão e da Libertadores pelo Botafogo em 2024. O meio-campista, emprestado ao Lyon no começo deste ano, já tem acordo encaminhado com a diretoria colchonera, segundo o jornal "Marca".

A tendência é que a transação custe 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na cotação atual) aos cofres rojiblancos, por 100% dos direitos econômicos do atleta. Almada chegará para repor a saída de Ángel Correa, que deixou o clube após uma década para se juntar ao Tigres UANL, do México.

A venda por parte do Grupo Eagle, comandado por John Textor, é uma forma de tentar aliviar as contas do Lyon. O clube está com problemas financeiros e chegou a ser rebaixado nos tribunais por não dar garantias financeiras à Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG) do país, mas reverteu a situação em recurso e conseguiu escapar da queda, estando apto a disputar a Ligue 1 em 2025/26.

Thiago Almada está na mira do Atlético de Madrid (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

🌌 A trajetória de Almada, alvo do Atlético de Madrid

Revelado pelo Vélez Sarsfield, Almada estava no Atlanta United, dos Estados Unidos, quando o scout do Botafogo o indicou para Textor, que fez a compra por quase 20 milhões de euros. Em apenas seis meses no Glorioso, se firmou como titular, caiu nas graças da torcida e foi peça crucial para os títulos conquistados no último ano.

Como Botafogo e Lyon são comandados por Textor, o bilionário estadunidense não viu problemas em levar o atleta para a Europa via empréstimo. O vínculo, a princípio, seria de apenas seis meses, mas os Leões estavam considerando a extensão para 2025/26.

Almada também esteve na Copa do Mundo de 2022, quando foi campeão pela Argentina, e chegou a entrar no fim do confronto com a Polônia, pela fase de grupos. Além disso, fez parte de diversos jogos da campanha nas Eliminatórias, que já colocou a Albiceleste no Mundial do próximo ano.