01/06/2024

Vini Jr brilhou em mais uma conquista do Real Madrid na Champions League. O brasileiro marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund, em Londres (ING), e contribuiu para o 15º título dos Merengues na principal competição europeia.

Após o jogo, ao ser questionado sobre o sentimento da conquista, Vinícius deu uma declaração minimamente polêmica à imprensa europeia, quase como uma provocação aos rivais diretos pelas taças disputadas pelo Real.

- É incrível fazer gol em mais uma final, mas parece para mim que é a primeira. É um sentimento de que pode acontecer de tudo, mas o elenco, o corpo técnico, a torcida, nossas famílias, todos sempre nos apoiaram e acreditaram que levaríamos a taça até Madri. Aconteça o que acontecer, nós sempre ganhamos no final - afirmou o camisa 7.

Esta foi a segunda final em que Vini balançou as redes com a camisa dos Blancos. Antes, já havia feito o gol solitário no triunfo sobre o Liverpool, na temporada 2021-22. O atacante comemorou sua trajetória relembrando peças importantes, desde seu surgimento no Flamengo até o topo da Europa.

- Estou muito feliz, vivendo um sonho. Ganhar a Champions duas vezes é incrível. Amo este clube, amo todas as pessoas que fizeram de tudo para me trazer até aqui, Juni (Calafat), José Ángel (Sánchez), e o presidente, que foram me contratar quando eu ainda era muito jovem, no Brasil, pagaram bem caro, e no final, custou a eles bem pouco (risos). Estou feliz, e quero ganhar muito mais coisas por aqui.

Por fim, Vinícius Jr fez questão de enaltecer Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. Com a chegada do italiano, em 2021, ganhou mais espaço e protagonismo no clube espanhol, se tornando titular indiscutível e idolatrado pela torcida.

- O mérito do título é todo de Carlo Ancelotti. Construiu um grupo como este, onde ninguém é egocêntrico, todos são humildes e trabalham um pelo outro - completou o brasileiro.