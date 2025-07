Astro do Real Madrid, Bellingham já tem data para ser operado

Jude Bellingham já está em vias de passar por um procedimento cirúrgico no Real Madrid. O meio-campista deve ser operado nesta quarta-feira (16) em Londres para reparar um problema no ombro que o persegue há quase dois anos, segundo o jornal espanhol "As".

Após a cirurgia, o central deve se ausentar por um período estimado entre dois a três meses, o que o levará a perder o começo de 2025/26 sob o comando de Xabi Alonso. Ao menos, o inglês já demonstrou seu futebol ao comandante durante o Mundial de Clubes, em campanha que terminou na semifinal diante do PSG.

A contusão aconteceu em novembro de 2023, em um duelo com o Rayo Vallecano, válido pelo Campeonato Espanhol. Ao se abaixar para tentar um passe de peito, Bellingham acabou caindo errado e luxou o ombro. Porém, ao invés de passar pelo procedimento, escolheu se manter na ativa desde então, e fez exatamente 100 jogos sofrendo com a lesão, sendo 86 pelo Real e 14 pela seleção da Inglaterra.

Para amenizar a dor, Jude utilizava uma proteção no local, mas a contusão se agravou com o passar do tempo. Durante o Mundial, inclusive, o meia afirmou que estava no limite das dores.

- Tenho uma operação marcada para depois do Mundial de Clubes. Estou esperando há muito tempo e minha paciência está se esgotando. Médicos, fisioterapeutas, todos têm sido incríveis, me ajudando muito em todos os jogos. Mas quero me sentir livre agora - afirmou o jogador.

