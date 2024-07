Endrick é apresentado pelo Real Madrid no Santiago Bernabéu

Endrick posa para foto com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid (Foto: Reprodução / X)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 08:36 • Madri (ESP)

Endrick foi apresentado oficialmente pelo Real Madrid no Santiago Bernabéu. Na manhã deste sábado (27), o atacante compareceu ao estádio diante de cerca de 40 mil torcedores, e foi às lágrimas ao falar pela primeira vez como jogador do clube.

- Quero agradecer a todos por estarem aqui. Não vou mentir: eu não esperava tudo isso de gente. Desde pequeno, era torcedor do Real. E hoje vou jogar por esse clube. É uma loucura, não sei como descrever o que estou sentindo - afirmou.

Antes de entrar no gramado do Bernabéu, o ex-Palmeiras realizou os exames médicos iniciais nas instalações de Valdebebas. Além disso, se reuniu com o presidente Florentino Pérez para assinar o contrato e ser fotografado ao lado do mandatário, como é costumeiramente feito com as contratações merengues.

Endrick carregou a camisa 16 em suas costas. O número é o mesmo que fora utilizado pelo atleta em seus primeiros passos com a camisa do Verdão.

Endrick é o novo jogador do Real Madrid (Foto: Reprodução / X)

💰 O ACORDO ENTRE ENDRICK E REAL MADRID

O Palmeiras acertou a venda de sua joia para o Real em dezembro de 2022. O negócio foi fechado por 72 milhões de euros (R$ 407 milhões na cotação da época), sendo 60 milhões de euros (R$ 339 milhões) fixos e o restante através de bônus de metas a serem atingidas pelo jogador.

Apesar da venda precoce, quando ainda tinha 16 anos, o jogador não pôde se apresentar de imediato em Valdebebas, devido às leis que proíbem menores de idade de acertar transferências de valor direto para clubes do exterior.