Barcelona se aproxima de acordo milionário com país africano

O Barcelona se aproximou de um acordo de patrocínio milionário com a República Democrática do Congo pelas próximas quatro temporadas. Segundo o "Mundo Deportivo", o clube catalão recebera 44 milhões de euros (R$ 284 milhões) pelo período.

O Barcelona deve estampar a mensagem "RDC, coeur de l'Áfrique" na parte posterior das camisas de treinos dos jogadores. Com isso, o clube catalão irá ganhar uma injeção econômica com o objetivo de evitar punições relacionadas ao Fair Play Financeiro.

Dessa forma, o Barcelona não deve ter problemas para a inscrição de novos jogadores para a próxima temporada, como Joan Garcia, Szczesny e um atacante de lado de campo que ainda busca no mercado. No entanto, não está descartada uma venda de algum nome do elenco.

Além do Barcelona, a República Democrática do Congo também possui parceria com o Mônaco, da França. A equipe do Principado assinou um contrato até 2028 em que o país africano será uma espécie de parceiro premium do clube.

