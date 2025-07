Lenda do Arsenal assina contrato com Manchester City

Lenda do Arsenal, Kolo Touré assinou contrato com o Manchester City para fazer parte da comissão técnica de Pep Guardiola. O ex-jogador havia participado do estafe durante o Mundial de Clubes, mas juntou-se de forma permanente.

Na última temporada, Touré atuou como assistente técnico de Oliver Reiss, que comandava o Manchester City Sub-18. O trabalho do marfinense foi bem avaliado, principalmente após a conquista da Premier League da categoria.

Diretor de Futebol do clube inglês, Hugo Viana comentou sobre a contratação de Kolo Touré para ser membro da comissão de Pep Guardiola. O ex-jogador possui identificação com o clube, uma vez que vestiu a camisa da equipe após uma passagem vitoriosa no Arsenal.

- Estamos muito felizes com a adição permanente de Kolo no estafe técnico do time profissional. Ele não só traz uma imensa experiência nesse nível de futebol, como também uma profunda conexão com o Manchester City e um grande conhecimento do clube.

Antes da chegada nos Sky Blues, Kolo Touré trabalho em outras comissões técnicas, como Costa do Marfim, Celtic, Leicester e Wigan. Como jogador, o marfinense vestiu as camisas de Arsenal, Manchester City e Liverpool, na Inglaterra.

