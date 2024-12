Em show de Mbappé e Rodrygo, Real Madrid goleia Sevilla por La Liga

Na última partida do ano de 2024, o Real Madrid venceu o Sevilla por 4 a 2, neste domingo (22), em jogo válido pela 18ª rodada de La Liga. Os gols foram marcados por Mbappé, Valverde, Rodrygo e Brahim Díaz, para os Merengues, enquanto Isaac Romero e Lukébakio diminuíram para os visitantes.

Com o resultado, a equipe madrilenha alcançou a vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 40 pontos, um a menos que o Atlético de Madrid. Do outro lado, os Rojiblancos mantiveram a 12ª colocação, com 22 pontos.

Como foi o jogo?

Mesmo sem Vini Jr, o Real Madrid foi completamente dominante nos primeiros 45 minutos. Logo aos nove, Mbappé abriu o placar depois de receber a bola de Rodrygo na entrada da área: o camisa 9 finalizou forte, sem chances para o goleiro.

Dez minutos depois, Valverde fez o segundo em "míssil", característica marcante em suas finalizações. O terceiro, aos 34', foi do brasileiro Rodrygo, completando uma bela sequência desde a saída de bola de Courtois até o passe final de Lucas Vázquez. Antes de ir para o intervalo, o Sevilla respirou e diminuiu a vantagem para 3 a 1, com Isaac Romero.

Na segunda etapa, a vantagem só aumentou. Mesmo com boas chances do Sevilla fazer o segundo gol, quem aproveitou foi o Real Madrid: em mais uma bela troca de passes, Mbappé achou Brahim Díaz na cara do gol e fez o quarto dos donos da casa.

Aos 40 minutos do segundo tempo, porém, o Sevilla fechou o placar do duelo de La Liga com Lukébakio: o jogador recebeu ótimo lançamento de Peque, invadiu a área e chutou forte para fazer o segundo gol dos visitantes.

Jogadores comemoram um dos gols da vitória contra o Sevilla, no Santiago Bernabéu, em La Liga (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

O que vem pela frente?

Agora, o futebol espanhol pausa para as festividades de dezembro. No dia 3 de janeiro, o Real Madrid retorna a campo para enfrentar o Valencia, fora de casa, às 17h (de Brasília). Do outro lado, no dia seguinte, o Sevilla encara o Almeria pela fase de 16 avos de final da Copa do Rei.

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 3 X 1 SEVILLA

LA LIGA - 18ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 22 de dezembro de 2024, às 12h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid

🥅 Gols: Mbappé (1º/10'); Fede Valverde (1°/20'); Rodrygo (1°/34'); Isaac Romero (1°/35'), Brahim Diáz (2°/8') e Lukébakio (2°/40')

🟨 Cartões amarelos: Albert lokonga (SEV); Kike Salas (SEV); Valverde (REA)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Camavinga; Valverde, Ceballos (Arda Güler), Bellingham (Raúl Asencio); Brahim, Rodrygo (Luka Modric) e Mbappé.

SEVILLA (Técnico: Garcia Pimienta)

Álvaro Fernández; Carmona, Badé, Gudelj e Salas (Montiel); Lokonga (Manu Bueno) e Agoumé; Lukébakio, Isaac Romero (Álvaro Romero) e Idumbo (Jesus Navas); Juanpe (Peque Fernández).

🟨 ARBITRAGEM

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos