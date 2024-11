Dorival Jr. explica a ausência de Endrick na convocação da Seleção

Endrick, atacante do Real Madrid, em ação na partida contra o Lille, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 15:54 • Rio de Janeiro

Endrick, atacante do Real Madrid, foi uma das ausências notáveis na convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Venezuela e Uruguai, em novembro. Em momento de oscilação no time merengue, o atacante foi assunto na coletiva de imprensa e o comandante da Canarinho explicou a razão de não ter escolhido o jovem para compor o elenco.

+ Dorival recebe boa notícia para convocação da Seleção Brasileira

+ Braune detona gestão de Ednaldo Rodrigues: ‘Pior que eu já vi na CBF’

Dorival explica ausência de Endrick

-Nós temos várias decisões tomadas, levadas até poucos momentos antes de vocês receberem a lista final. Alguns nomes importantes ficaram fora, como o Endrick, por exemplo. Jogadores estão atuando ou não? Temos que ter um peso maior para aqueles que estão, porque não temos tempo para reposição de um tempo perdido.

-O Endrick foi um jogador fundamental em alguns jogos, vinha tendo uma boa resposta. Ele está hoje em um momento de transição, vivendo um processo natural, tudo isso demanda tempo. As portas não estão fechadas ao Endrick, pelo contrário. Tudo é questão de que ele também volte a se recolocar dentro do seu clube, com calma e paciência para reconquistar seu espaço - afirmou Dorival Jr. sobre o atual momento de Endrick.

Endrick não entra em campo pelo Real Madrid há quatro partidas. O último jogo foi contra o Lille, pela Champions League, na derrota por 1 a 0. O prodígio ex-Palmeiras vive momento de oscilação na Espanha e essa foi a razão de Dorival ter optado por outros nomes.

Fora da lista da Seleção, Endrick tem ficado no banco nas últimas partidas do Real Madrid (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Na atual temporada, Endrick soma nove partidas e dois gols com a camisa do Real Madrid. O último gol do centroavante aconteceu no jogo contra o Stuttgart, na estreia da equipe pela Champions League. No banco de reservas, ele não foi escolhido por Carlo Ancelotti para entrar nas partidas contra Villarreal, Celta de Vigo, Borussia Dortmund e Barcelona.

Pela Seleção, o atacante soma três gols em 13 partidas.

Convocação da Seleção Brasileira

GOLEIROS

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

LATERAIS

Danilo (Juventus)

Vanderson (Mônaco)

Abner (Lyon)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

ZAGUEIROS

Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Murillo (Nottingham Forest)

MEIAS

André (Wolverhampton)

Andreas Pereira (Fulham)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

Raphinha (Barcelona)

Estêvão (Palmeiras)

Igor Jesus (Botafogo)

Luiz Henrique (Botafogo)

Rodrygo (Real Madrid)

Savinho (Manchester City)

Vini Jr. (Real Madrid)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte