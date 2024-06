Vini Jr decide mais uma vez e Real Madrid vence a 15ª taça de Champions League na história

Vinícius Jr comemora o segundo gol do Real Madrid na final. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 17:59 • Londres (ING)

O Real Madrid é campeão da Champions League mais uma vez. Em vitória emocionante por 2 a 0, com gol do herói improvável Carvajal e o brilho de Vinícius Jr em mais uma final, os Merengues bateram o Borussia Dortmund na despedida de Marco Reus e ampliaram a dominância no futebol de clubes europeus.

Em jogo marcado por invasões de gramado e domínio do Borussia Dortmund em boa parte do jogo, os gols da vitória saíram na metade final do segundo tempo. Com a taça conqistada na Inglaterra, Toni Kroos se despede do Real Madrid com mais uma taça de Liga conquistada.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Borussia Dortmund 0x2 Real Madrid: como foi o jogo?

A bola mal rolou e o jogo já foi paralisado: três torcedores invadiram o gramado de Wembley. Um deles, inclusive, chegou a tirar uma 'selfie' com Jude Bellingham. Tempo depois, as pessoas foram retiradas de campo pelo corpo de segurança da decisão.

Na camisa, os torcedores tinham escrito 'Meelstroy', nome popular de um streamer russo que teria oferecido 300 mil libras para que invadissem o gramado como um desafio.

+ Mellstroy: qual o significado da camisa dos invasores do gramado na final da Champions?

Torcedor usava camisa com o escrito 'Mellstroy', nome de um streamer russo. (Photo by Ben Stansall / AFP)

Com a bola rolando, é justo dizer que o Borussia Dortmund começou o jogo muito superior. Para quem esperou a postura de um time fechado e esperando os ataques do Real Madrid, o time de Edin Terzic fez um primeiro tempo surpreendente. Foram três claras chances de gol nos primeiros 30 minutos: duas com Adeyemi, que saiu cara a cara com Courtois, e uma bola na trave com Fullkrug.

Pelo lado merengue, Vinícius Jr foi o nome do time mesmo com a pressão adversária: o brasileiro tentou ser incisivo pela ponta esquerda e deu trabalho para Ryerson, porém, sem muitas chances criadas. O grande destaque do time na primeira metade, na verdade, foi Courtois: de volta à meta merengue, o belga fechou o primeiro tempo com boas defesas.

➡️ A casa da Champions League! Clique para ganhar 7 dias grátis de Max!

A partir do segundo tempo, entretanto, a tônica da partida foi outra. Os Blancos assumiram o controle do jogo e passaram a fazer pressão contra a defesa dos Aurinegros.

E não demorou muito para resultar em gol: principal arma ofensiva do time no jogo, Vinícius Jr deu uma caneta fantástica em Ryerson e conseguiu um escanteio. Na bola parada, Kroos levantou e Carvajal, no auge de seus 1.73m, subiu mais alto que todo mundo e confirmou para o gol de Kobel.

Foi um balde de água fria no Borussia Dortmund: o time sofreu o gol dois minutos após Marco Reus, um dos protagonistas da noite, entrar em campo em sua despedida oficial.

Veja o gol:

Carvajal comemora o gol do Real Madrid na decisão em Wembley. (Photo by Ben Stansall / AFP)

Antes melhor em campo, o Borussia Dortmund sentiu o gol do lateral espanhol. A partir do 1 a 0, o Real Madrid ampliou a pressão e obrigou o goleiro suíço a trabalhar.

E faltava o dele: já na reta final do jogo, o melhor jogador do Real Madrid em campo marcou o seu. Vinícius Jr recebeu de Bellingham na ponta esquerda e bateu de forma indefensável. O gol do brasileiro selou o título do Real Madrid em Wembley. Confira:

No final do jogo, Vinícius Jr deixou o gramado ovacionado pelo público em Wembley. Com o triunfo, os Blancos ampliaram o retrospecto positivo em finais de Champions: agora, são 15 títulos em 18 decisões.

Vini comemora gol com Jude Bellingham. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)