‘Invisível’: Endrick perde espaço no Real Madrid e jornal critica Ancelotti

Endrick tem perdido espaço no Real Madrid de Carlo Ancelotti (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 20:00 • Madri (ESP)

Endrick, atacante brasileiro do Real Madrid, não entra em campo pela equipe há mais de um mês. A falta de espaço para uma das grandes joias do clube começa a irritar a imprensa espanhola: nesta quarta-feira (6), o periódico AS, da Espanha, afirmou que o ex-Palmeiras está "invisível" aos olhos do treinador Carlo Ancelotti.

O italiano foi criticado por utilizar pouco as promessas da equipe. Tanto Endrick quanto Arda Güler perderam espaço com a oscilação da equipe na temporada. O brasileiro não foi utilizado nas últimas cinco partidas do Real Madrid, enquanto o turco só entrou em um dos últimos quatro jogos.

Com relação ao brasileiro, o portal apontou a influência dos poucos minutos no atual estágio da carreira de Endrick.

— A situação de Endrick é ainda mais complicada. Apenas o contador de minutos de Jesús Vallejo é menor (10'). São 107' para o brasileiro. O espaço é tão pouco que lhe custou a posição na Seleção Brasileira. A força de Igor Jesus e a falta de minutos nos últimos minutos em Madrid tiraram-no da lista. É claro que Dorival minimiza o assunto e considera algo específico, assim como Ancelotti quando o debate surge. Ambos defendem o talento do futebolista de 18 anos e levantam a bandeira da paciência.

Com a camisa do Real Madrid, Endrick soma dois gols em nove partidas. Como a análise do AS apontou, os gols "espremidos" contra Stuttgart e Valladollid apontam que o jovem pode ser útil à equipe, porém, é em campo, a situação não é das mais tranquilas. O Real Madrid acumula más atuações e vive uma crise na adaptação dos jogadores ao novo esquema. Em meio aos problemas, Ancelotti opta por blindar o futuro do clube.

Endrick beija aliança e comemora gol pelo Real Madrid na Champions League (Foto: Reprodução / Instagram)

