Com Endrick de titular, Real Madrid perde na Champions League

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 18:09 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 02/10/2024 - 19:22

O Real Madrid perdeu, nesta quarta-feira (2), para o Lille, na França, em partida válida pela segunda rodada da fase de liga da Uefa Champions League. O time francês ganhou por 1 a 0 o jogo que marcou a estreia de Endrick como titular do gigante espanhol. O gol foi marcado pelo atacante canadense Jonathan David.

Como foi o jogo

O Real Madrid não conseguiu ser efetivo e levar tanto perigo ao gol do Lille, antes do abafa no fim do jogo. A única chance mais clara saiu dos pés de Endrick, aos 18 minutos do primeiro tempo. A finalização do brasileiro parou no goleiro Chevalier. Já nos acréscimos da primeira etapa, após toque na mão de Camavinga dentro da área, Jonathan David converteu o pênalti: 1 a 0.

Depois disso, o jogo não teve muita emoção. Endrick deu lugar a Mbappé no início da segunda etapa. Além do francês, Luka Modrić também foi acionado nos primeiros minutos do segundo tempo. Nenhum dos dois conseguiu mudar o jogo, e os madrilenhos saíram derrotados.

O que vem pela frente

O Real Madrid volta a campo no sábado (5), às 16h (de Brasília) para enfrentar o Villareal pelo Campeonato Espanhol. O Lille, por sua vez, recebe o Toulouse também no sábado, às 14h (de Brasília), pelo Campeonato Francês.