Reações de Gerson, ex-Flamengo, durante apresentação no Zenit repercutem na web

Apresentado oficialmente pelo Zenit neste domingo (13), Gerson foi recebido com muita festa pelo clube de São Petersburgo. O meio-campista, porém, chamou a atenção pelas suas reações durante o evento. Na web, muitos torcedores, especialmente do Flamengo, apontaram um certo 'desanimo' do Coringa com o momento.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os russos pagaram à vista a multa de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) para selar a saída do capitão do clube rubro-negro após o Mundial de Clubes. Gerson fechou o contrato com a equipe até o meio de 2030. Para receber o meio-campista, o Zenit elaborou uma grande festa, com direito a efeitos de pirotécnicos, show de luzes e diversas cartas de baralho com o coringa, em alusão ao apelido do jogador. No clube, o brasileiro vai utilizar a camisa 9.

Gerson foi anunciado pelo Zenit, da Rússia (Foto: Reprodução/X)

Nas redes sociais, muitos torcedores apontaram em certo desânimo de Gerson e que ele não demostrou estar empolgado com a festa de apresentação. Veja alguma das reações na web:

continua após a publicidade

Zenit e Gerson estavam acordados há cerca de um mês, quando sinalizaram que os russos pagariam a multa rescisória do jogador. No entanto, o Al-Nassr entrou na concorrência pelo volante nos últimos dias. Por esse motivo, o clube russo agilizou o pagamento para não perder o negócio. A transferência foi feita diretamente para a conta do Flamengo.

Em abril, Gerson renovou seu contrato com o Flamengo e acertou a redução de sua multa rescisória. Com valor fixado em 25 milhões de euros (R$ 160 milhões), a saída ficou condicionada ao pagamento. Sem precisar sentar à mesa para negociar, o rubro-negro avisou que só aceitaria se o valor fosse pago à vista.