Real Madrid prepara oferta histórica por Olise, diz jornalista

O Real Madrid pode estar prestes a movimentar o mercado de transferências europeu. Segundo informações de Jason Burt e José Félix Díaz, divulgadas por Fabrizio Romano, o presidente Florentino Pérez planeja apresentar na próxima terça-feira uma proposta oficial de 150 milhões de euros (cerca de R$ 950 milhões) para contratar Michael Olise, destaque do Bayern de Munique.

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A movimentação acontece logo após Florentino revelar, durante um programa de televisão na Espanha, que faria uma oferta milionária por um jogador que atua em um clube participante da Champions League. Embora tenha evitado citar nomes, o mandatário merengue classificou o alvo como um "Galáctico completo".

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Apesar de negar publicamente que Olise seja o escolhido, os bastidores apontam o atacante francês como o principal desejo do presidente madridista. O jogador chamou atenção especialmente pelos desempenhos de alto nível na última edição da Champions League e é visto como uma peça capaz de elevar ainda mais o poder ofensivo da equipe.

Canhoto, veloz e dono de grande capacidade de desequilíbrio no um contra um, Olise vive o melhor momento da carreira. Desde que chegou ao Bayern, em 2024, após se destacar pelo Crystal Palace, o francês acumula 42 gols e 54 assistências em 107 partidas.

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Bayern deve dificultar

No entanto, a negociação promete ser complicada. Em maio, o dirigente honorário do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, foi categórico ao falar sobre uma possível saída do atacante.

— Não há chance de vender, nem mesmo por 200 milhões de euros — afirmou.

A declaração evidencia a resistência do clube alemão, que considera Olise uma das peças centrais de seu projeto esportivo. Ainda assim, a disposição do Real Madrid em investir 150 milhões de euros mostra que Florentino Pérez está determinado a tentar concretizar a maior transferência da história do Real Madrid.

Olise em ação pelo Bayern de Munique na Bundesliga (Foto: Alexandra Beier/AFP)

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