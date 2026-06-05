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Presidente do Real Madrid promete maior transferência da história do clube

As eleições para presidente no Real Madrid acontecem nesta semana

Igor Reis
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 05/06/2026
08:31
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Florentino Pérez - Real Madrid
imagem cameraFlorentino Pérez, presidente do Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)
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O Real Madrid pode estar prestes a protagonizar uma das maiores movimentações da história do mercado da bola. Durante uma participação em um programa de televisão na Espanha, o presidente Florentino Pérez revelou que fará uma proposta de, no mínimo, 150 milhões de euros (cerca de R$ 950 milhões) por um jogador de um clube participante da Champions League.

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A declaração rapidamente movimentou os bastidores do futebol europeu. Sem revelar o nome do alvo, Florentino descartou algumas estrelas do cenário internacional, como Erling Haaland, Harry Kane e Jérémy Doku, e classificou o futuro reforço como um "Galáctico completo".

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Segundo o jornal espanhol AS, três nomes surgem como os principais candidatos a protagonizar a contratação recorde: Michael Olise, Vitinha e João Neves.

PSG pode ser alvo do Real

Além de um reforço para o setor ofensivo, o Real Madrid também monitora o mercado em busca de um meio-campista de elite. Nesse cenário, os nomes de Vitinha e João Neves, ambos do PSG, aparecem como alternativas de peso.

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Vitinha é um antigo desejo do clube espanhol. Aos 26 anos, o português se consolidou como um dos líderes técnicos da equipe parisiense e foi peça importante nas recentes conquistas continentais do time comandado por Luis Enrique. Na última temporada, participou de 50 jogos, marcou sete gols e distribuiu dez assistências.

João Neves representa uma aposta de presente e futuro. Com apenas 21 anos, o ex-Benfica é considerado um dos meio-campistas mais promissores do futebol mundial. Destaque na final da Champions League e presença constante na seleção portuguesa, o jovem também possui contrato até 2029 e valor de mercado próximo ao de Vitinha.

Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos com o troféu da Champions League vencido pelo PSG
João Neves e Vitinha com o troféu da Champions League vencido pelo PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

Olise encanta Florentino

Mesmo após negar publicamente que seja o escolhido, Michael Olise segue muito bem avaliado nos corredores do Santiago Bernabéu. O atacante francês, destaque do Bayern de Munique, impressionou especialmente nos confrontos contra o Real Madrid na última edição da Champions League.

Canhoto e dono de grande capacidade de desequilíbrio no um contra um, Olise é visto por Florentino como um jogador capaz de decidir partidas em alto nível. Contratado pelo Bayern em 2024 após passagem de destaque pelo Crystal Palace, o francês acumula números expressivos na Alemanha, com 42 gols e 54 assistências em 107 partidas.

Olise e Nuno Mendes disputam bola em PSG x Bayern, na Champions League
Olise em ação pelo Bayern de Munique (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

Com contrato até 2029 e valor de mercado estimado em 150 milhões de euros, o atacante se encaixa perfeitamente no perfil buscado pelo presidente merengue.

Negócio promete agitar a Europa

Apesar do interesse, o Real Madrid sabe que tirar qualquer um dos portugueses do PSG não será uma missão simples. O clube francês não costuma negociar seus principais jogadores e mantém postura firme no mercado.

Ainda assim, Florentino Pérez garante estar disposto a realizar o maior investimento da história do Real Madrid. Caso a oferta prometida se concretize, o clube espanhol superará todas as marcas anteriores e poderá inaugurar uma nova era galáctica.

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