O Real Madrid pode estar prestes a protagonizar uma das maiores movimentações da história do mercado da bola. Durante uma participação em um programa de televisão na Espanha, o presidente Florentino Pérez revelou que fará uma proposta de, no mínimo, 150 milhões de euros (cerca de R$ 950 milhões) por um jogador de um clube participante da Champions League.

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A declaração rapidamente movimentou os bastidores do futebol europeu. Sem revelar o nome do alvo, Florentino descartou algumas estrelas do cenário internacional, como Erling Haaland, Harry Kane e Jérémy Doku, e classificou o futuro reforço como um "Galáctico completo".

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Segundo o jornal espanhol AS, três nomes surgem como os principais candidatos a protagonizar a contratação recorde: Michael Olise, Vitinha e João Neves.

PSG pode ser alvo do Real

Além de um reforço para o setor ofensivo, o Real Madrid também monitora o mercado em busca de um meio-campista de elite. Nesse cenário, os nomes de Vitinha e João Neves, ambos do PSG, aparecem como alternativas de peso.

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Vitinha é um antigo desejo do clube espanhol. Aos 26 anos, o português se consolidou como um dos líderes técnicos da equipe parisiense e foi peça importante nas recentes conquistas continentais do time comandado por Luis Enrique. Na última temporada, participou de 50 jogos, marcou sete gols e distribuiu dez assistências.

Já João Neves representa uma aposta de presente e futuro. Com apenas 21 anos, o ex-Benfica é considerado um dos meio-campistas mais promissores do futebol mundial. Destaque na final da Champions League e presença constante na seleção portuguesa, o jovem também possui contrato até 2029 e valor de mercado próximo ao de Vitinha.

João Neves e Vitinha com o troféu da Champions League vencido pelo PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

Olise encanta Florentino

Mesmo após negar publicamente que seja o escolhido, Michael Olise segue muito bem avaliado nos corredores do Santiago Bernabéu. O atacante francês, destaque do Bayern de Munique, impressionou especialmente nos confrontos contra o Real Madrid na última edição da Champions League.

Canhoto e dono de grande capacidade de desequilíbrio no um contra um, Olise é visto por Florentino como um jogador capaz de decidir partidas em alto nível. Contratado pelo Bayern em 2024 após passagem de destaque pelo Crystal Palace, o francês acumula números expressivos na Alemanha, com 42 gols e 54 assistências em 107 partidas.

Olise em ação pelo Bayern de Munique (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

Com contrato até 2029 e valor de mercado estimado em 150 milhões de euros, o atacante se encaixa perfeitamente no perfil buscado pelo presidente merengue.

Negócio promete agitar a Europa

Apesar do interesse, o Real Madrid sabe que tirar qualquer um dos portugueses do PSG não será uma missão simples. O clube francês não costuma negociar seus principais jogadores e mantém postura firme no mercado.

Ainda assim, Florentino Pérez garante estar disposto a realizar o maior investimento da história do Real Madrid. Caso a oferta prometida se concretize, o clube espanhol superará todas as marcas anteriores e poderá inaugurar uma nova era galáctica.

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