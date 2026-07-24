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Corinthians recusa proposta de R$ 5,6 milhões por Pedro Milans

Diretoria alvinegra acredita em uma valorização do atleta ao longo da temporada

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
24/07/2026 12:32
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Diretoria do Corinthians reunida antes do duelo contra o Remo
Corinthians segura Pedro Milans e recusa oferta de clube argentino (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)

O Corinthians recusou uma proposta do Argentinos Juniors, da Argentina, pelo lateral-direito Pedro Milans, de 24 anos. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Os valores da negociação giravam em torno de US$ 1,1 milhão (aproximadamente R$ 5,6 milhões na cotação atual). O clube argentino também previa a inclusão de uma cláusula de obrigação de compra no contrato. Ainda assim, o Corinthians optou por rejeitar a oferta.

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Atualmente, o Timão conta com Matheuzinho e Pedro Milans como opções para a lateral direita. Além da dificuldade de encontrar reposições no mercado, a diretoria acredita que poderá receber uma proposta mais interessante pelo uruguaio com uma maior sequência de jogos e a recuperação da confiança.

Pedro Milans durante apresentação no Corinthians
Pedro Milans disputou sete jogos até o momento pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Pedro Milans pelo Corinthians

O lateral uruguaio chegou ao Corinthians nesta temporada e ainda enfrenta dificuldades para se adaptar ao clube. Tanto que, em duas partidas nas quais Fernando Diniz não teve Matheuzinho à disposição, optou por improvisar o volante Raniele na posição.

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Pedro Milans chegou ao Corinthians após quase três temporadas no Peñarol, do Uruguai. Livre no mercado após o fim do contrato com o clube uruguaio, o lateral-direito assinou vínculo com o Timão até 31 de dezembro de 2029.

Pelo clube de Montevidéu, Milans conquistou um Campeonato Uruguaio (23/24) e uma Copa do Uruguai (24/25). Antes, entre 2020 e 2022, atuou pelo Juventud-URU, equipe que o formou nas categorias de base.

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Números pelo Corinthians:

  1. 7 jogos (7 titular)
  2. 4 finalizações (0 no gol) no total
  3. 0.6 finalizações por jogo
  4. 1 grande chance criada
  5. 0.7 passe decisivo por jogo
  6. 0.4 dribles certos (60% de acerto) por jogo
  7. 81% acerto no passe
  8. 33% acerto no passe longo
  9. 2.7 bolas recuperadas por jogo
  10. 1.4 desarmes por jogo
  11. 1.3 interceptações por jogo
  12. 48% eficiência nos duelos
  13. 1.0 faltas sofridas por jogo
  14. Nota Sofascore 6.56

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