Europeus repercutem impasse entre Memphis e Corinthians: 'Dias contados' Vínculo do camisa 10 com o Timão se encerra no final do mês de julho

O futuro de Memphis Depay no Corinthians ganhou destaque na imprensa espanhola nesta sexta-feira (24). Em reportagem, o "Diario AS" classificou a situação contratual do atacante holandês como uma das principais novelas do mercado brasileiro e afirmou que o camisa 10 tem os "dias contados" no clube caso não haja um acordo para a renovação do vínculo.

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Ao abordar o tema, o Diario AS abriu a reportagem afirmando que Memphis vive um momento de indefinição no Corinthians. Para o jornal, o atacante está diante de uma decisão importante sobre o futuro e, sem um acerto, a passagem pelo futebol brasileiro pode chegar ao fim nos próximos dias.

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O periódico espanhol ressaltou que as conversas pela renovação seguem em andamento, mas chamou atenção para a proximidade do encerramento do contrato ao definir que o holandês tem os "dias contados" no clube caso não haja um entendimento entre as partes.

Memphis Depay Corinthians x Platense (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Além da fala de Diniz, o Diario AS repercutiu a discussão em torno do impacto financeiro de uma possível permanência de Memphis. A reportagem citou críticas do ex-jogador Neto aos valores envolvidos na negociação e observou que o tema passou a dominar parte do noticiário esportivo brasileiro.

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Memphis propõe contrato de três anos, redução salarial e ajuda ao Corinthians

O Corinthians recebeu uma contraproposta de Memphis Depay para a renovação de contrato. O vínculo do atacante com o clube se encerra no próximo dia 31 de julho e, até o momento, as partes ainda não chegaram a um acordo pela permanência do holandês. As informações foram publicadas inicialmente pelo Ge e confirmadas pela reportagem do Lance!.

O holandês propôs parcelar a dívida de cerca de R$ 40 milhões ao longo do novo contrato e colocou sua equipe à disposição para buscar parceiros comerciais que ajudem a viabilizar sua permanência e contribuam com a situação financeira do Corinthians.

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