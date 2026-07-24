logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

TMJ prepara expansão no Brasil e vê país no centro do crescimento do futebol feminino

Agência especializada no futebol feminino prepara entrada oficial no Brasil, aposta no potencial das jogadoras brasileiras e projeta o país como um dos protagonistas do mercado global da modalidade

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
24/07/2026 11:58
Favorite o Lance! no Google
Vinícius Peron e Guillermo Zamarripa atuam na TMJ. (Acervo pessoal)
Vinícius Peron e Guillermo Zamarripa atuam na TMJ. (Acervo pessoal)

A TMJ Sports prepara sua entrada oficial no mercado do futebol feminino brasileiro. Fundada nos Estados Unidos, a empresa representa atletas de mais de 19 países e trabalha exclusivamente com jogadoras e profissionais da modalidade. No portfólio, há nomes como Luisa Agudelo, do San Diego Wave e da seleção colombiana, a joia Claudia Martínez, do Washington Spirit, e Daniela Arias, ex-Corinthians.

Para os próximos anos, a agência pretende ampliar sua atuação no Brasil, até o momento feita por intermediações em transferências internacionais, e vê o país como peça central no desenvolvimento global do futebol feminino. Até o momento, junto a parceiros como a Transfer Soccer e Arts Sports, participou de negociações envolvendo jogadoras brasileiras como as zagueiras Isa Haas e Mariza, além da atacante Aline Gomes.

continua após a publicidade

Esta reportagem abre uma série especial do Lance! sobre o mercado de transferências no futebol feminino. Ao longo das próximas publicações, serão apresentados agentes, empresas e profissionais que atuam nas negociações de atletas, além de discutir o funcionamento desse mercado, seus desafios e as oportunidades que impulsionam o crescimento da modalidade.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Início da TMJ

Os fundadores Guillermo Zamarripa e Oscar González se conheceram na universidade, em Nova York, e passaram a trabalhar no recrutamento de atletas para universidades norte-americanas. O contato com jogadoras do futebol universitário no país abriu caminho para o trabalho de gestão de carreira. O primeiro contrato profissional negociado por Zamarripa foi o da atacante mexicana Charlyn Corral, em 2014, quando ela deixou os Estados Unidos para atuar na Europa. A partir dali, outras atletas passaram a procurar a agência em busca de oportunidades no futebol profissional.

continua após a publicidade

– Decidimos investir de verdade no futebol feminino. A história da TMJ é uma história de investimento, de acreditar no esporte e de ser paciente – afirmou Guillermo Zamarripa, em entrevista exclusiva ao Lance!.

Hoje, a agência possui cerca de 300 atletas em seu portfólio e mantém uma estrutura formada por 36 profissionais que trabalham exclusivamente com futebol feminino. Segundo Zamarripa, a especialização é um dos principais diferenciais do projeto.

continua após a publicidade

Brasil no horizonte

O Brasil está nos planos da TMJ há anos. O brasileiro Vinícius Peron, que integra o projeto, contou que a intenção de atuar no país surgiu ainda durante um MBA realizado nos Estados Unidos, quando conheceu Zamarripa.

– Ele sempre falava para mim que o sonho dele era entrar no Brasil e ajudar as jogadoras brasileiras a terem melhores oportunidades. Agora, entendemos que é o momento certo para isso – disse.

continua após a publicidade

Para a agência, o futebol feminino brasileiro ainda está longe de atingir seu potencial no mercado internacional. A expectativa da TMJ é que o país se torne o maior exportador de talentos do futebol feminino nos próximos anos.

– Visualizamos o Brasil como o maior exportador de talentos do mundo. Mesmo se a Copa do Mundo não acontecesse aqui, a nossa estratégia seria a mesma. Vamos investir no mercado porque acreditamos nele – afirmou Zamarripa.

continua após a publicidade

A avaliação da agência é de que a jogadora brasileira reúne características que a tornam atrativa para diferentes mercados. Segundo Zamarripa, ligas como a norte-americana priorizam aspectos físicos, enquanto o futebol espanhol valoriza mais as questões técnicas e táticas. Na visão dele, as atletas brasileiras conseguem atender a diferentes perfis de clubes, o que amplia as possibilidades de transferência.

O crescimento do interesse do futebol mexicano pelas brasileiras também passa por esse cenário. A Liga MX Feminil, que nos últimos anos ampliou seus investimentos, tornou-se um destino cada vez mais frequente para atletas do Brasil.

continua após a publicidade

– A Liga MX feminina não é apenas um degrau na carreira das jogadoras. Hoje é um mercado muito bem estabelecido, com calendário parecido com o brasileiro, proximidade cultural e capacidade financeira para pagar taxas de transferência – explicou Vinícius.

Copa do Mundo deve acelerar crescimento do futebol feminino

A realização da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil é vista pela agência como um fator capaz de acelerar o desenvolvimento do mercado nacional. A expectativa é de que o torneio aumente a visibilidade das atletas brasileiras e impulsione as negociações internacionais.

continua após a publicidade

– Os olhos do mundo estarão no Brasil durante esse período. Isso deve gerar mais transferências, mais vendas de atletas e acelerar o crescimento do futebol feminino brasileiro – disse Zamarripa.

Apesar do otimismo, a TMJ aponta desafios estruturais no futebol feminino nacional. Entre eles, estão a falta de investimento contínuo nas categorias de base e a ausência de maior transparência financeira por parte dos clubes. Segundo Vinícius Peron, poucos clubes brasileiros mantêm todas as categorias de formação no futebol feminino, o que cria um descompasso entre a quantidade de atletas formadas e a demanda do mercado internacional.

continua após a publicidade

Ele destaca que muitas jogadoras ainda não têm acesso a informações suficientes sobre o próprio valor de mercado ou sobre as possibilidades de carreira disponíveis. Segundo Peron, a atuação da agência no Brasil não será restrita às negociações internacionais. O objetivo é oferecer suporte para que atletas e clubes tenham mais informações sobre o mercado e possam tomar decisões estratégicas ao longo da carreira.

– A gente não quer ser visto apenas como a agência que leva a atleta para fora. Queremos ajudar atletas e clubes a reduzirem esse gap de informação. O nosso papel é fazer com que a jogadora tome decisões conhecendo todas as cartas que ela tem na mão – afirmou.

continua após a publicidade

Planos para os próximos meses

A TMJ informou que ainda finaliza os detalhes para anunciar oficialmente o início de suas operações no Brasil. A expectativa é formalizar a entrada no mercado nos próximos meses, embora a agência já participe de negociações envolvendo atletas brasileiras.

Em cinco anos, a meta da empresa é se consolidar como uma das agências de maior impacto no futebol feminino brasileiro. Para isso, pretende trabalhar em parceria com clubes, atletas e profissionais do mercado, além de investir em planejamento de longo prazo para as carreiras das jogadoras.

continua após a publicidade

– Queremos fazer isso da maneira correta. Estar no mercado, construir relações e somar a nossa plataforma global ao crescimento do futebol feminino brasileiro – concluiu Zamarripa.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Imagem do sorteio da Copa do Brasil Feminino na sede da CBF

Futebol Feminino

CBF anuncia VAR nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Há 1 hora
Taça da Copa do Brasil Feminina

Futebol Feminino

Com direito a clássico carioca, veja como ficou o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Há 1 hora
Taça da Copa do Brasil Feminina

Futebol Feminino

Sorteio das quartas da Copa do Brasil Feminina terá transmissão ao vivo do Lance! TV

Há 2 horas
Jogadoras do Flamengo comemoram gol contra o Botafogo em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino (Foto: Reprodução / Instagram)

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (24/07/2026)

Há 5 horas
Serrana, atacante da equipe feminina do São Paulo

Futebol Feminino

Serrana celebra vaga do São Paulo e projeta sonho na Copa do Brasil Feminina

Há 23 horas
Taça da Copa do Brasil Feminina

Futebol Feminino

Sorteio da Copa do Brasil Feminina; veja data, horário e equipes classificadas

Há 1 dia
Mais LANCE!
Matheus Pereira com a bola durante partida do Corinthians

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (23/07/2026)

Taça da Copa do Brasil Feminina

Copa do Brasil Feminina define classificados às quartas; veja quem avançou

Atlético-MG x Atlético-PI - Copa do Brasil

AO VIVO: Atlético-MG x Atlético-PI, pela Copa do Brasil Feminina

Mariza em ação pelo Tigres do México

Mariza projeta segundo semestre no Tigres Femenil e mira títulos na temporada

Kathellen Souza sentada olhando para frente com camisa do Al-Hilal durante apresentação

Kathellen é anunciada pelo Al-Hilal e assina contrato de dois anos com clube saudita

Pedro e Lorran em jogo do Flamengo

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (22/07/2026)

Thaisa em ação pelo WFC Nike Lusso

Brasileira Thaisa Assunção projeta estreia na Champions League Feminina

Seleção Feminina Principal em amistoso contra os Estados Unidos

CBF investe em análise de desempenho da Seleção Feminina visando a Copa do Mundo de 2027

Thumb com escudo do Atlético-MG e Atlético-PI com a taça da Copa do Brasil

Atlético Mineiro x Atlético Piauiense: Lance!TV transmite duelo pelas oitavas da Copa do Brasil Feminina 2026

Neymar disputou a quarta Copa do Mundo da carreira, a primeira como jogador do Santos

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (21/07/2026)

Gi Campiolo em ação pelo Palmeiras

Gi Campiolo valoriza pausa e projeta sequência decisiva do Palmeiras na temporada

Barraca, jogadora do Flamengo que está emprestada para o Atlético-MG

Atlético-MG foca na Copa do Brasil com Barraca consolidada na zaga

Taça da Copa do Mundo Feminina de 2027. (Foto: Divulgação/Fifa)

A um ano da Copa no Brasil, futebol feminino registra salto histórico

Nat Vendito jogando pela Ferroviária

Nat Vendito projeta sequência decisiva da Ferroviária contra o Corinthians