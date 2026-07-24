Espanhóis listam jogadores sem contrato e citam Coutinho, ex-Vasco: 'Já encantou' Jogador deixou o clube no começo do ano

O "Diario AS", da Espanha, publicou nesta sexta-feira (24) uma reportagem reunindo grandes jogadores sul-americanos que estão sem clube e colocou Philippe Coutinho entre os principais nomes da lista. Ao relembrar a trajetória do ex-Vasco, o jornal afirmou que o brasileiro que "encantou toda a Inglaterra" durante a passagem pelo Liverpool já não existe mais.

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Na publicação, o periódico espanhol percorre a carreira do meia desde os primeiros anos na Europa até a rescisão com o Vasco, em fevereiro deste ano. O destaque fica para o período no Liverpool, considerado pelo AS como o auge do brasileiro, desempenho que levou o Barcelona a desembolsar 135 milhões de euros (cerca de R$ 877 milhões, na cotação atual) por sua contratação em 2018.

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Jornal escreve sobre a carreira de Coutinho e fala sobre saída do Vasco

Ao relembrar a trajetória do meia, o jornal espanhol destacou que Coutinho passou pela Inter de Milão antes de se firmar no futebol inglês, onde viveu os melhores momentos da carreira. A publicação cita ainda as passagens por Barcelona, Bayern de Munique e Aston Villa até o retorno ao futebol brasileiro.

O jornal também relembrou a passagem mais recente de Coutinho pelo Vasco, último clube do meia. Ao revisitar sua trajetória, destacou que o vínculo com o clube carioca foi encerrado em fevereiro deste ano, após o jogador alegar desgaste mental diante das críticas recebidas durante sua passagem por São Januário.

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Coutinho fez um dos gols do Vasco sobre o Botafogo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

A publicação também recordou que, após deixar o Barcelona, Coutinho acumulou empréstimos antes de ser negociado em definitivo com o Aston Villa. Na sequência, teve uma passagem pelo futebol do Catar e retornou ao Vasco, clube onde iniciou a carreira profissional e encerrou seu vínculo antes de ficar livre no mercado.

James Rodríguez e Fabinho também aparecem na lista

Além de Coutinho, o Diario AS incluiu outros jogadores conhecidos do torcedor brasileiro entre os sul-americanos que seguem sem clube. James Rodríguez foi lembrado pelo protagonismo na Copa do Mundo de 2014 e pela transferência para o Real Madrid. O jornal relembrou ainda sua passagem pelo São Paulo, citando que o colombiano permaneceu apenas uma temporada no clube antes de seguir a carreira no exterior.

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Outro brasileiro mencionado foi Fabinho. O periódico destacou que o volante iniciou sua trajetória europeia no Real Madrid Castilla, consolidou-se no Monaco e depois viveu uma fase vitoriosa no Liverpool, onde conquistou seis títulos sob o comando de Jürgen Klopp. Após três temporadas no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o meio-campista também aparece entre os jogadores disponíveis no mercado.

A lista do Diario AS ainda reúne Alexis Sánchez, Edinson Cavani e Mauro Icardi, nomes que marcaram passagem por alguns dos principais clubes do futebol europeu e que, atualmente, aguardam a definição do próximo destino na carreira.

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