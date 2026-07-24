Atlético-MG tem interesse em Deivid Washington, do Chelsea Galo negocia empréstimo do centroavante de 21 anos

O Atlético tem interesse na contratação do atacante Deivid Washington, do Chelsea, da Inglaterra. O clube consultou o staff do jogador para entender a situação do jovem de 21 anos e avaliar a possibilidade de um acordo nesta janela de transferências. A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Lance!.

O Atlético tem interesse na contratação do atacante Deivid Washington, do Chelsea, da Inglaterra. O clube consultou o staff do jogador para entender a situação do jovem de 21 anos e avaliar a possibilidade de um acordo nesta janela de transferências. A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Lance!.

A negociação, no entanto, é tratada como complicada. O Galo busca a contratação por empréstimo, enquanto o Chelsea tem como prioridade uma venda em definitivo.

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Quem é Deivid Washington?

Deivid Washington é um centroavante revelado pelas categorias de base do Santos. Considerado uma das principais promessas do clube paulista, o atacante chamou a atenção ainda muito jovem e estreou pela equipe profissional em 2023.

No mesmo ano, foi negociado com o Chelsea por cerca de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 80 milhões na cotação da época), assinando contrato de longa duração com o clube inglês.

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Na Inglaterra, porém, o brasileiro não conseguiu se firmar. Grande parte de sua trajetória foi na equipe sub-21 dos Blues, enquanto no time principal recebeu poucas oportunidades, disputando apenas três partidas.

Em 2025, Deivid retornou ao Santos por empréstimo em busca de maior sequência. Pelo Peixe, disputou 22 partidas e marcou dois gols antes de voltar ao Chelsea ao fim da cessão.

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Deivid Washigton (reprodução instagram)

Atlético está em busca de um centroavante

O Atlético segue no mercado em busca da contratação de um centroavante para reforçar o elenco na sequência da temporada. Após o empate por 1 a 1 com o Bahia, na última terça-feira (21), o técnico Eduardo Domínguez confirmou, em entrevista coletiva, que o clube procura um "homem-gol" para o setor ofensivo.

Apesar da necessidade, o treinador reconheceu que a busca não será simples. Domínguez destacou que a situação financeira do Atlético limita as possibilidades, tendo em vista que a diretoria não fará grandes investimentos na janela:

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— Estamos tentando trazer algum centroavante, mas também sabemos que é muito difícil porque são jogadores que necessitam muito investimento, e já sabemos como é a postura do clube, que já fez um investimento na janela de janeiro — afirmou.

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