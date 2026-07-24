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Fluminense anuncia saída de zagueiro Davi Schuindt para o futebol europeu

Cria de Xerém deixa o Tricolor e acerta transferência para o AVS de Portugal

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 12:19
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Davi Schuindt, da base do Fluminense, foi elogiado por Renato Gaúcho
Davi Schuindt em campo pelo Fluminense contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

O Fluminense oficializou, nesta sexta-feira (24), a saída do zagueiro Davi Schuindt. Cria de Xerém, o defensor de 22 anos foi negociado em definitivo com o AVS, de Portugal, encerrando uma trajetória de 13 anos no clube. O Tricolor informou que permanecerá com 50% dos direitos econômicos do atleta, de olho em uma possível valorização futura.

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Sem espaço na equipe principal, Davi optou por buscar novos desafios na carreira. Em 2026, o zagueiro entrou em campo apenas uma vez, disputando oito minutos na vitória sobre o Madureira, pelo Campeonato Carioca.

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Revelado pelas categorias de base do Fluminense, Davi chegou a Xerém aos nove anos e percorreu todas as etapas de formação até ser integrado ao elenco profissional. Durante esse período, conquistou títulos nas categorias de base e realizou o sonho de defender o time principal.

Jogador já havia se despedido

Na última terça-feira (21), antes da oficialização da transferência, o defensor publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais. No texto, agradeceu ao clube pelos 13 anos de história e destacou a importância do Fluminense em sua formação dentro e fora de campo.

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➡️Davi Schuindt anuncia saída do Fluminense

Com a negociação concluída, Davi inicia uma nova etapa da carreira no futebol português, enquanto o Fluminense preserva metade dos direitos econômicos do jogador, podendo lucrar em uma futura transferência.

Confira o texto de David Schuindt na íntegra

"Nunca pensei que um dia chegaria o momento de me despedir de você, @fluminensefc . Clube que me criou, moldou meu caráter, me formou um atleta, mas acima de tudo um homem íntegro, uma pessoa de bem.
Despedidas não são fáceis, mas as oportunidades aparecem, temos que fazer nossas escolhas e partir para conquistar nossos objetivos.
Aqui cheguei há treze anos, ainda com nove, cheio de esperanças e sonhos, e graças a Deus realizei o meu sonho de criança que era me tornar um jogador de futebol profissional. Do sub-9 ao Profissional, foram títulos importantes, amizades e pessoas que jamais esquecerei.
Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, registrar publicamente todo o apoio que recebo diariamente da minha família, meu alicerce, e também registrar minha gratidão por todas as pessoas que me ajudaram direta e indiretamente no clube, atletas, colegas, amigos, staff, desde o pessoal da portaria até a diretoria, bem como a torcida tricolor que sempre me apoiou, agradecer também aos meus empresários por todo apoio.
Sempre serei grato por tudo Fluminense!"

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Fluminense
Davi Schuindt em treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)

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