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Arsenal prepara oferta por Julián Álvarez com astro na troca

Clube inglês estuda proposta com dinheiro e Viktor Gyökeres para convencer o Atlético

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 11:58
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Julián Alvarez comemora gol na goleada do Atletico de Madrid sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol
Julián Alvarez comemora gol na goleada do Atletico de Madrid sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

O Arsenal prepara uma investida para contratar Julián Álvarez e pretende apresentar uma proposta que inclui dinheiro e o atacante Viktor Gyökeres, segundo o jornal "The Times". O objetivo é convencer o Atlético de Madrid, que já declarou publicamente que não pretende negociar o argentino.

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O interesse do clube inglês ganhou força após as declarações de Julián durante a concentração da Argentina, quando afirmou que deseja realizar um sonho. As falas alimentaram especulações sobre uma possível saída, mas a diretoria do Atlético respondeu de forma imediata, reforçando que o atacante não está à venda.

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Oferta pode ultrapassar 160 milhões de euros

De acordo com a imprensa inglesa, o técnico Mikel Arteta considera Julián uma prioridade para reforçar o ataque. A proposta estudada envolveria cerca de 100 milhões de euros, além de Gyökeres, avaliado em aproximadamente 65 milhões de euros, elevando o valor total da operação para mais de 160 milhões de euros.

O Atlético mantém a posição de não negociar o camisa 9, mas uma oferta desse porte poderia abrir espaço para conversas, especialmente se a transferência for para um clube fora da Espanha.

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Gyokeres comemora um de seus dois gols pelo Arsenal contra o Fulham
Gyokeres comemora um de seus dois gols pelo Arsenal contra o Fulham (Foto: Ben Stansall/AFP)

Barcelona também monitora situação

O Barcelona também acompanha o futuro de Julián Álvarez e já demonstrou interesse no atacante. Segundo a publicação, o Arsenal tenta aproveitar a resistência do Atlético em negociar com um rival direto de La Liga para ganhar vantagem na disputa.

Desde as declarações feitas com a seleção argentina, Julián não voltou a comentar o assunto. Enquanto isso, o mercado segue movimentado em torno do atacante, que permanece como um dos principais alvos da janela de transferências europeia.

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Julián Álvarez comemora gol da Argentina sobre a Suíça, na Copa do Mundo
Julián Álvarez comemora gol da Argentina sobre a Suíça, na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

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