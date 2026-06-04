A França entra em campo nesta quinta-feira (4), às 16h10 (de Brasília), para enfrentar a Costa do Marfim, no Stade de la Beaujoire, em Nantes, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv (TV fechada). ➡️Clique aqui para assistir no SporTV

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A seleção francesa faz um dos últimos testes antes da estreia no Mundial e chega cercada de expectativa. Atual vice-campeã da Copa do Mundo, a equipe comandada por Didier Deschamps aparece entre as favoritas ao título e busca conquistar o terceiro troféu de sua história.

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Os Bleus estão no Grupo I da competição, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega. O amistoso diante da Costa do Marfim será uma oportunidade para a comissão técnica observar o desempenho da equipe e ajustar detalhes antes do início da campanha mundialista.

Mbappé e Deschamps na apresentação da França (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)

A Costa do Marfim também utilizará a partida como preparação para a Copa do Mundo. Os marfinenses retornam ao torneio após ficarem fora das últimas edições e estão no Grupo E, que conta ainda com Alemanha, Equador e Curaçao. A expectativa é que a equipe africana utilize força máxima para enfrentar um dos favoritos ao título.

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Prováveis escalações de França x Costa do Marfim

🔵 França (Técnico: Didier Deschamps)

Maignan; Koundé, Saliba, Konaté e Theo Hernández; Tchouaméni, Kanté e Rabiot; Olise, Thuram e Mbappé.

🟠 Costa do Marfim (Técnico: Emerse Faé)

Yahia Fofana; Singo, Ousmane Diomande, Ndicka e Konan; Sangaré, Kessié e Seko Fofana; Diallo, Yan Diomande e Adingra.

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