Nesta quarta-feira (3), a programação de amistosos internacionais ganha destaque com dez confrontos envolvendo seleções que se preparam para a Copa do Mundo de 2026. Holanda, Itália, Polônia, Dinamarca, Coreia do Sul e Nigéria estão entre as equipes que entram em campo nesta data Fifa.

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Entre os destaques do dia, a Holanda enfrenta a Argélia, uma das representantes africanas no Mundial. A Itália, que ficou de fora da Copa, faz amistoso contra Luxemburgo em preparação para o futuro. Também estão em ação Polônia x Nigéria, Dinamarca x RD Congo e Coreia do Sul x El Salvador – todas seleções que disputarão a Copa do Mundo. Ao todo

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, 18 seleções já garantidas no torneio utilizam esta janela para os últimos testes antes da estreia.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo:

Amistosos Internacionais

14h – Gibraltar x Ilhas Virgens Britânicas – Disney+

15h – Dinamarca x RD Congo – ESPN 4 e Disney+

15h – Albânia x Israel – Disney+

15h45 – Holanda x Argélia – ESPN e Disney+

15h45 – Polônia x Nigéria – Sportv

15h45 – Luxemburgo x Itália – Disney+

21h45 – Panamá x República Dominicana – Disney+

22h – Coreia do Sul x El Salvador – Sportv

➡️ Clique para assistir no Disney+

Memphis Depay em ação pela Holanda (Foto: Wojtek Raswanski/AFP)

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