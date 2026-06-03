Veja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo 2026
Oito amistosos agitam a Data Fifa nesta quarta-feira
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Nesta quarta-feira (3), a programação de amistosos internacionais ganha destaque com dez confrontos envolvendo seleções que se preparam para a Copa do Mundo de 2026. Holanda, Itália, Polônia, Dinamarca, Coreia do Sul e Nigéria estão entre as equipes que entram em campo nesta data Fifa.
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Entre os destaques do dia, a Holanda enfrenta a Argélia, uma das representantes africanas no Mundial. A Itália, que ficou de fora da Copa, faz amistoso contra Luxemburgo em preparação para o futuro. Também estão em ação Polônia x Nigéria, Dinamarca x RD Congo e Coreia do Sul x El Salvador – todas seleções que disputarão a Copa do Mundo. Ao todo
, 18 seleções já garantidas no torneio utilizam esta janela para os últimos testes antes da estreia.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo:
Amistosos Internacionais
14h – Gibraltar x Ilhas Virgens Britânicas – Disney+
15h – Dinamarca x RD Congo – ESPN 4 e Disney+
15h – Albânia x Israel – Disney+
15h45 – Holanda x Argélia – ESPN e Disney+
15h45 – Polônia x Nigéria – Sportv
15h45 – Luxemburgo x Itália – Disney+
21h45 – Panamá x República Dominicana – Disney+
22h – Coreia do Sul x El Salvador – Sportv
➡️ Clique para assistir no Disney+
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