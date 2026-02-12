Sorteio da Uefa divulga grupos da Nations League 2026/27; veja
A competição terá início em setembro de 2026 e contará com mudanças no calendário
- Matéria
- Mais Notícias
A Uefa realizou nesta quinta-feira (12) o sorteio da fase de grupos da edição 2026/27 da Nations League, definindo as chaves das quatro divisões do torneio. A competição terá início em setembro de 2026 e contará com mudanças no calendário, incluindo uma janela internacional estendida com quatro partidas consecutivas para concentrar partidas da fase inicial. A fase de grupos será concluída em novembro.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Condição física de Raphinha vira problema no Barcelona e pode ser preocupação para Seleção
Futebol Internacional12/02/2026
- Futebol Internacional
Sonho do Flamengo, Darwin Nuñez fica de fora de jogo do Al-Hilal
Futebol Internacional12/02/2026
- Futebol Internacional
Ex-técnico do Tottenham detona time: ‘Não é um clube grande’
Futebol Internacional12/02/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Na Liga A, principal divisão do torneio, os grupos ficaram assim: o Grupo 1 reúne França, Itália, Bélgica e Turquia; o Grupo 2 terá Alemanha, Holanda, Sérvia e Grécia; o Grupo 3 é composto por Espanha, Croácia, Inglaterra e República Tcheca; e o Grupo 4 conta com Portugal, Dinamarca, Noruega e País de Gales.
Pela Liga B, o Grupo 1 terá Escócia, Suíça, Eslovênia e Macedônia do Norte; o Grupo 2 reúne Hungria, Ucrânia, Geórgia e Irlanda do Norte; o Grupo 3 é formado por Israel, Áustria, Irlanda e Suécia; e o Grupo 4 conta com Polônia, Bósnia-Herzegovina, Romênia e Kosovo.
O sorteio da Liga A teve como cabeças de chave as seleções do Pote 1: Portugal, atual campeão, Espanha, França e Alemanha. O Pote 2 contou com Itália, Holanda, Dinamarca e Croácia; o Pote 3 teve Sérvia, Bélgica, Inglaterra e Noruega; e o Pote 4 reuniu País de Gales, República Tcheca, Grécia e Turquia.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
De acordo com o regulamento, os dois primeiros colocados de cada grupo da Liga A avançam às quartas de final, com vantagem de decidir em casa para os líderes das chaves. Os terceiros colocados disputam playoffs contra equipes da Liga B para evitar o rebaixamento, enquanto os quartos colocados caem diretamente de divisão.
Além do título, a Nations League também poderá servir como via alternativa de classificação para a Eurocopa de 2028, que será disputada no Reino Unido e na Irlanda. O desempenho no torneio poderá garantir vaga na repescagem para seleções que não se classificarem pelas eliminatórias tradicionais.
Confira todos os grupos da Nations League 2026/27
Liga A
- Grupo 1: França, Itália, Bélgica e Turquia.
- Grupo 2: Alemanha, Países Baixos, Sérvia e Grécia.
- Grupo 3: Espanha, Croácia, Inglaterra e República Tcheca.
- Grupo 4: Portugal, Dinamarca, Noruega e Gales.
Liga B
- Grupo 1: Escócia, Suíça, Eslovênia e Macedônia do Norte.
- Grupo 2: Hungria, Ucrânia, Geórgia e Irlanda do Norte.
- Grupo 3: Israel, Áustria, Irlanda e Suécia.
- Grupo 4: Polônia, Bósnia-Herzegovina, Romênia e Kosovo.
Liga C
- Grupo 1: Albânia, Finlândia, Bielorrússia e San Marino.
- Grupo 2: Montenegro, Armênia, Chipre e Letônia ou Gibraltar.
- Grupo 3: Cazaquistão, Eslováquia, Ilhas Faroé e Moldávia.
- Grupo 4: Islândia, Bulgária, Estônia e Malta ou Luxemburgo.
Liga D
- Grupo 1: Gibraltar ou Letônia, Malta ou Luxemburgo e Andorra.
- Grupo 2: Lituânia, Azerbaijão e Liechtenstein.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias