Sorteio da Uefa divulga grupos da Nations League 2026/27; veja

A Uefa realizou nesta quinta-feira (12) o sorteio da fase de grupos da edição 2026/27 da Nations League, definindo as chaves das quatro divisões do torneio. A competição terá início em setembro de 2026 e contará com mudanças no calendário, incluindo uma janela internacional estendida com quatro partidas consecutivas para concentrar partidas da fase inicial. A fase de grupos será concluída em novembro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na Liga A, principal divisão do torneio, os grupos ficaram assim: o Grupo 1 reúne França, Itália, Bélgica e Turquia; o Grupo 2 terá Alemanha, Holanda, Sérvia e Grécia; o Grupo 3 é composto por Espanha, Croácia, Inglaterra e República Tcheca; e o Grupo 4 conta com Portugal, Dinamarca, Noruega e País de Gales.

continua após a publicidade

Pela Liga B, o Grupo 1 terá Escócia, Suíça, Eslovênia e Macedônia do Norte; o Grupo 2 reúne Hungria, Ucrânia, Geórgia e Irlanda do Norte; o Grupo 3 é formado por Israel, Áustria, Irlanda e Suécia; e o Grupo 4 conta com Polônia, Bósnia-Herzegovina, Romênia e Kosovo.

O sorteio da Liga A teve como cabeças de chave as seleções do Pote 1: Portugal, atual campeão, Espanha, França e Alemanha. O Pote 2 contou com Itália, Holanda, Dinamarca e Croácia; o Pote 3 teve Sérvia, Bélgica, Inglaterra e Noruega; e o Pote 4 reuniu País de Gales, República Tcheca, Grécia e Turquia.

continua após a publicidade

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

De acordo com o regulamento, os dois primeiros colocados de cada grupo da Liga A avançam às quartas de final, com vantagem de decidir em casa para os líderes das chaves. Os terceiros colocados disputam playoffs contra equipes da Liga B para evitar o rebaixamento, enquanto os quartos colocados caem diretamente de divisão.

Além do título, a Nations League também poderá servir como via alternativa de classificação para a Eurocopa de 2028, que será disputada no Reino Unido e na Irlanda. O desempenho no torneio poderá garantir vaga na repescagem para seleções que não se classificarem pelas eliminatórias tradicionais.

Confira todos os grupos da Nations League 2026/27

Cristiano Ronaldo levanta a taça da última edição da Nations League após vitória de Portugal contra a Espanha (Foto: Alexandra BEIER/AFP)

Liga A

Grupo 1: França, Itália, Bélgica e Turquia.

Grupo 2: Alemanha, Países Baixos, Sérvia e Grécia.

Grupo 3: Espanha, Croácia, Inglaterra e República Tcheca.

Grupo 4: Portugal, Dinamarca, Noruega e Gales.

Liga B

Grupo 1: Escócia, Suíça, Eslovênia e Macedônia do Norte. Grupo 2: Hungria, Ucrânia, Geórgia e Irlanda do Norte. Grupo 3: Israel, Áustria, Irlanda e Suécia. Grupo 4: Polônia, Bósnia-Herzegovina, Romênia e Kosovo.

Liga C

Grupo 1: Albânia, Finlândia, Bielorrússia e San Marino. Grupo 2: Montenegro, Armênia, Chipre e Letônia ou Gibraltar. Grupo 3: Cazaquistão, Eslováquia, Ilhas Faroé e Moldávia. Grupo 4: Islândia, Bulgária, Estônia e Malta ou Luxemburgo.

Liga D

Grupo 1: Gibraltar ou Letônia, Malta ou Luxemburgo e Andorra.

Grupo 2: Lituânia, Azerbaijão e Liechtenstein.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.