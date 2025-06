Casagrande detona atitude de Yamal com Cristiano Ronaldo: ‘Chocado’

No primeiro embate de gerações entre Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal, o português levou a melhor e venceu a Nations League no domingo (8) após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar. Walter Casagrande comentou sobre uma atitude do jovem espanhol que viralizou nas redes sociais após a partida.

continua após a publicidade

No programa "Galvão e amigos", na Band, Galvão Bueno exibiu o vídeo em que supostamente Lamine Yamal vira a cara e não cumprimenta Cristiano Ronaldo. Walter Casagrande abriu o jogo e foi sincero sobre o assunto.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Eu fiquei decepcionado, chocado, é a primeira vez que to vendo essas imagens. Ele vira o rosto de propósito e o Cristiano fica olhando para ele. Falta de educação, falta de respeito e falta de consideração com um monstro de jogador.

continua após a publicidade

Yamal e Cristaino Ronaldo em ação em Portugal x Espanha (Foto: Alexandra Beier/ AFP)

Veja vídeo do momento que Lamine Yamal passa por Cristiano Ronaldo

Que marra é essa, irmão? Depois de ser vice na Nations, Yamal virou a cara na hora de cumprimentar o Cristiano Ronaldo.



Tá de sacanagem KKKKKKKKK



pic.twitter.com/USXyFVxTrG — Futmais | Menino Fut (@futtmais) June 9, 2025

Cristiano Ronaldo manda recado a Lamine Yamal após título na Nations League

Ao fim da partida entre Portugal e Espanha, Cristiano Ronaldo mandou uma mensagem de carinho a Lamine Yamal.

Com 2 a 1 no placar a favor dos espanhóis, Cristiano marcou o gol de empate aos 15' do segundo tempo. Nuno Mendes fez jogadaça pelo lado esquerdo e cruzou. A bola contou com desvio e chegou no camisa 7, que não desperdiçou e empatou para Portugal.

➡️Casagrande revela surpresa que Ancelotti teve com a Seleção Brasileira

Após 2 a 2 no tempo de jogo, a partida foi para a prorrogação e, posteriormente, para os pênaltis. Rúben Neves fez o pênalti decisivo que deu o título para os lusitanos — o segundo na história da Nations League.

continua após a publicidade

Após o resultado, Cristiano foi perguntado sobre o principal fenômeno do futebol mundial desta temporada: Lamine Yamal. Com atuação discreta, o ponta foi indeterminante na partida e não conseguiu impor seu jogo pelo lado direito do campo. Contudo, o português foi gentil ao responder sobre o camisa 19 da Fúria. O astro fez uma previsão do longo futuro que ele terá pela frente no esporte.

— Ele vai ganhar muitos títulos, tanto coletivos quanto individuais. Ele tem apenas 17 anos. Repito: é um garoto com muito a melhorar. Ele é um fenômeno, mas temos que deixá-lo em paz, é o que eu peço. Ele tem uma carreira muito longa pela frente e vencerá certamente a Nations League muitas vezes — disse o português.