Promessa de Florentino agita o mercado: Real Madrid precisa mesmo de um novo Galáctico?
Olise, Vitinha, João Neves e Julian Álvarez são citados como alvos do clube merengue
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A reeleição de Florentino Pérez para mais um mandato na presidência do Real Madrid já produziu seu primeiro grande impacto. Durante a campanha eleitoral, o dirigente prometeu apresentar uma proposta de cerca de 150 milhões de euros por uma estrela do futebol europeu, valor que superaria qualquer investimento já realizado pelo clube e abriria um novo capítulo na política dos chamados "Galácticos".
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A declaração movimentou a imprensa espanhola e deu início a uma série de especulações sobre quem seria o alvo escolhido. Olise, do Bayern de Munique, aparece como o nome mais citado nos bastidores. Outros veículos apontam para os meio-campistas Vitinha e João Neves, destaques do PSG, enquanto rumores envolvendo Julián Álvarez também ganharam força.
Independentemente do nome, a promessa de Florentino levanta uma discussão importante sobre o momento esportivo do Real Madrid. Após uma temporada marcada por problemas defensivos, desequilíbrios no meio-campo e uma sucessão de lesões, a principal necessidade da equipe parece não estar necessariamente ligada à contratação de mais uma estrela para o setor ofensivo.
Olise encanta, mas gera dúvidas sobre encaixe
O nome que mais ganhou força nas últimas horas foi o de Michael Olise. Aos 24 anos, o francês vive a melhor fase da carreira e tornou-se um dos principais jogadores do Bayern de Munique.
Canhoto, habilidoso e especialista em atuar pela direita, Olise chamou atenção justamente nos confrontos contra o Real Madrid na Champions League. Segundo a imprensa espanhola, suas atuações diante dos merengues foram determinantes para despertar o interesse de Florentino Pérez.
Os números ajudam a explicar a valorização. Desde que chegou ao Bayern, em 2024, o atacante acumulou 42 gols e 54 assistências em 107 partidas. Na última temporada, consolidou-se como um dos principais nomes do futebol europeu.
Sob a ótica individual, a contratação faria sentido. Olise oferece desequilíbrio no um contra um, criatividade, capacidade de finalização e intensidade sem a bola. Trata-se de um jogador capaz de decidir partidas em alto nível. O problema aparece quando a análise passa do talento individual para a construção coletiva.
Hoje, o Real Madrid já possui Mbappé e Vini Jr como referências ofensivas. Ambos rendem melhor partindo da esquerda ou ocupando zonas centrais próximas ao gol. A chegada de Olise obrigaria a equipe a encaixar mais um jogador de protagonismo ofensivo em um setor que já concentra grande parte do talento do elenco.
Além disso, o francês atua exatamente na faixa do campo onde Rodrygo vinha desempenhando seu papel antes da grave lesão no joelho. Mesmo que o brasileiro só retorne em 2027, um investimento desse tamanho poderia alterar completamente a hierarquia do setor.
Meio-campo virou prioridade silenciosa
Se a busca for exclusivamente por necessidades esportivas, Vitinha e João Neves parecem candidatos mais coerentes. A saída de Toni Kroos deixou uma lacuna que o Real Madrid ainda não conseguiu preencher completamente. O clube continua contando com jogadores de enorme qualidade, como Jude Bellingham, Valverde, Tchouaméni e Camavinga, mas nenhum deles reproduz exatamente as características do alemão na organização do jogo.
Em diversos momentos da temporada, a equipe apresentou dificuldades para controlar partidas, acelerar ou desacelerar o ritmo e encontrar soluções contra adversários mais fechados. É justamente nesse contexto que Vitinha surge como um nome extremamente interessante.
O português tornou-se um dos líderes técnicos do PSG campeão europeu. Além da qualidade na construção, oferece controle de posse, inteligência posicional e capacidade de comandar o ritmo das partidas. É o tipo de jogador que costuma melhorar o funcionamento coletivo de uma equipe inteira.
João Neves apresenta características diferentes, mas igualmente valiosas. Mais jovem e intenso, destaca-se pela capacidade de pressão, recuperação de bola e dinamismo. Aos 21 anos, é visto como um dos meio-campistas mais promissores do futebol europeu.
A dificuldade, porém, é financeira e política. O PSG não costuma negociar seus principais atletas e não existe cláusula de rescisão unilateral na França. Qualquer negociação dependeria de um acordo direto com Al-Khelaifi, cenário que historicamente não costuma ser simples para o Real Madrid.
Julián Álvarez aparece como possibilidade remota
Outro nome que entrou na discussão foi o de Julián Álvarez. O atacante argentino se encaixa em alguns dos critérios citados por Florentino: é jovem, atua em um clube de Champions League e possui status internacional. No entanto, a operação enfrenta obstáculos consideráveis.
Além da rivalidade entre Real Madrid e Atlético de Madrid, o jogador ocupa uma função semelhante à de Mbappé em diversos momentos da partida. Embora tenha versatilidade para atuar em diferentes posições do ataque, não resolveria as principais carências estruturais do elenco.
O próprio entorno do atleta afirmou não ter recebido contatos formais, enquanto pessoas ligadas ao Real Madrid também evitaram comentar os rumores.
Defesa segue sendo um problema
Enquanto o debate se concentra na contratação de uma estrela, o Real Madrid também trabalha para corrigir problemas defensivos. As possíveis chegadas de Konaté e Dumfries representam uma tentativa clara de aumentar o nível físico da equipe. Ambos acrescentam força, velocidade e experiência internacional. Ainda assim, as contratações não eliminam todas as dúvidas.
A temporada passada foi marcada por fragilidades coletivas, dificuldades na recomposição e um número elevado de lesões. O clube registrou dezenas de problemas físicos ao longo do ano, afetando praticamente todos os setores do elenco.
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