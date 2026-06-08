A reeleição de Florentino Pérez para mais um mandato na presidência do Real Madrid já produziu seu primeiro grande impacto. Durante a campanha eleitoral, o dirigente prometeu apresentar uma proposta de cerca de 150 milhões de euros por uma estrela do futebol europeu, valor que superaria qualquer investimento já realizado pelo clube e abriria um novo capítulo na política dos chamados "Galácticos".

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A declaração movimentou a imprensa espanhola e deu início a uma série de especulações sobre quem seria o alvo escolhido. Olise, do Bayern de Munique, aparece como o nome mais citado nos bastidores. Outros veículos apontam para os meio-campistas Vitinha e João Neves, destaques do PSG, enquanto rumores envolvendo Julián Álvarez também ganharam força.

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Independentemente do nome, a promessa de Florentino levanta uma discussão importante sobre o momento esportivo do Real Madrid. Após uma temporada marcada por problemas defensivos, desequilíbrios no meio-campo e uma sucessão de lesões, a principal necessidade da equipe parece não estar necessariamente ligada à contratação de mais uma estrela para o setor ofensivo.

Olise encanta, mas gera dúvidas sobre encaixe

O nome que mais ganhou força nas últimas horas foi o de Michael Olise. Aos 24 anos, o francês vive a melhor fase da carreira e tornou-se um dos principais jogadores do Bayern de Munique.

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Canhoto, habilidoso e especialista em atuar pela direita, Olise chamou atenção justamente nos confrontos contra o Real Madrid na Champions League. Segundo a imprensa espanhola, suas atuações diante dos merengues foram determinantes para despertar o interesse de Florentino Pérez.

Os números ajudam a explicar a valorização. Desde que chegou ao Bayern, em 2024, o atacante acumulou 42 gols e 54 assistências em 107 partidas. Na última temporada, consolidou-se como um dos principais nomes do futebol europeu.

Olise em ação em Bayern x PSG, na semifinal da Champions League (Foto: Odd Andersen/AFP)

Sob a ótica individual, a contratação faria sentido. Olise oferece desequilíbrio no um contra um, criatividade, capacidade de finalização e intensidade sem a bola. Trata-se de um jogador capaz de decidir partidas em alto nível. O problema aparece quando a análise passa do talento individual para a construção coletiva.

Hoje, o Real Madrid já possui Mbappé e Vini Jr como referências ofensivas. Ambos rendem melhor partindo da esquerda ou ocupando zonas centrais próximas ao gol. A chegada de Olise obrigaria a equipe a encaixar mais um jogador de protagonismo ofensivo em um setor que já concentra grande parte do talento do elenco.

Além disso, o francês atua exatamente na faixa do campo onde Rodrygo vinha desempenhando seu papel antes da grave lesão no joelho. Mesmo que o brasileiro só retorne em 2027, um investimento desse tamanho poderia alterar completamente a hierarquia do setor.

Meio-campo virou prioridade silenciosa

Se a busca for exclusivamente por necessidades esportivas, Vitinha e João Neves parecem candidatos mais coerentes. A saída de Toni Kroos deixou uma lacuna que o Real Madrid ainda não conseguiu preencher completamente. O clube continua contando com jogadores de enorme qualidade, como Jude Bellingham, Valverde, Tchouaméni e Camavinga, mas nenhum deles reproduz exatamente as características do alemão na organização do jogo.

Em diversos momentos da temporada, a equipe apresentou dificuldades para controlar partidas, acelerar ou desacelerar o ritmo e encontrar soluções contra adversários mais fechados. É justamente nesse contexto que Vitinha surge como um nome extremamente interessante.

O português tornou-se um dos líderes técnicos do PSG campeão europeu. Além da qualidade na construção, oferece controle de posse, inteligência posicional e capacidade de comandar o ritmo das partidas. É o tipo de jogador que costuma melhorar o funcionamento coletivo de uma equipe inteira.

João Neves apresenta características diferentes, mas igualmente valiosas. Mais jovem e intenso, destaca-se pela capacidade de pressão, recuperação de bola e dinamismo. Aos 21 anos, é visto como um dos meio-campistas mais promissores do futebol europeu.

Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos com o troféu da Champions League vencido pelo PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

A dificuldade, porém, é financeira e política. O PSG não costuma negociar seus principais atletas e não existe cláusula de rescisão unilateral na França. Qualquer negociação dependeria de um acordo direto com Al-Khelaifi, cenário que historicamente não costuma ser simples para o Real Madrid.

Julián Álvarez aparece como possibilidade remota

Outro nome que entrou na discussão foi o de Julián Álvarez. O atacante argentino se encaixa em alguns dos critérios citados por Florentino: é jovem, atua em um clube de Champions League e possui status internacional. No entanto, a operação enfrenta obstáculos consideráveis.

Além da rivalidade entre Real Madrid e Atlético de Madrid, o jogador ocupa uma função semelhante à de Mbappé em diversos momentos da partida. Embora tenha versatilidade para atuar em diferentes posições do ataque, não resolveria as principais carências estruturais do elenco.

Julián Alvarez comemora gol na goleada do Atletico de Madrid sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol (foto: Oscar Del Pozo / AFP)

O próprio entorno do atleta afirmou não ter recebido contatos formais, enquanto pessoas ligadas ao Real Madrid também evitaram comentar os rumores.

Defesa segue sendo um problema

Enquanto o debate se concentra na contratação de uma estrela, o Real Madrid também trabalha para corrigir problemas defensivos. As possíveis chegadas de Konaté e Dumfries representam uma tentativa clara de aumentar o nível físico da equipe. Ambos acrescentam força, velocidade e experiência internacional. Ainda assim, as contratações não eliminam todas as dúvidas.

A temporada passada foi marcada por fragilidades coletivas, dificuldades na recomposição e um número elevado de lesões. O clube registrou dezenas de problemas físicos ao longo do ano, afetando praticamente todos os setores do elenco.

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