Florentino Pérez vence Riquelme e é reeleito presidente do Real Madrid

Foram realizadas, neste domingo (7), as eleições presidenciais do Real Madrid. Após cerca de oito horas de votação, Florentino Pérez foi reeleito presidente do clube contra Enrique Riquelme, candidato da oposição. As campanhas foram marcadas por polêmicas e promessas de contratação de jogadores e treinadores.

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Esta é a quarta eleição presidencial disputada por Florentino Pérez no Real Madrid. Em 1995, ele foi derrotado por Ramón Mendoza. Cinco anos depois, venceu Lorenzo Sanz e assumiu a presidência do clube. Em 2004, foi reeleito com ampla vantagem, obtendo mais de 91% dos votos válidos.

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Disputa eleitoral

A eleição foi a primeira efetivamente disputada por Florentino desde seu retorno à presidência em 2009. Nas eleições de 2013, 2017, 2021 e 2025, o dirigente não teve adversários e foi reconduzido sem necessidade de votação.

Desta vez, Enrique Riquelme conseguiu reunir apoio suficiente para apresentar uma candidatura alternativa, levando a disputa às urnas em Valdebebas. As pesquisas realizadas ao longo do dia indicavam vantagem consistente para Florentino, com cerca de dois terços dos votos presenciais.

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Florentino Pérez, presidente do Real Madrid (Foto: DOMINIQUE FAGET / AFP)

Campanha de promessas

A campanha eleitoral ganhou intensidade nos últimos dias, com acusações entre as duas candidaturas e disputa por protagonismo no mercado de transferências. Durante o período eleitoral, Florentino anunciou movimentos importantes para reforçar sua candidatura, incluindo as confirmações de José Mourinho, Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries. O presidente também prometeu revelar um reforço de grande impacto nos próximos dias, em uma negociação avaliada em cerca de 150 milhões de euros.

Do outro lado, Enrique Riquelme também prometeu novos jogadores e chegou a anunciar que contrataria Erling Haaland em caso de vitória nas eleições em rede nacional. No dia seguinte, os representantes do atacante norueguês desmentiram a declaração do candidato do Real Madrid.

Enrique Riquelme com a camisa de Haaland (Foto: Reprodução/X)

Florentino até 2030

A convocação das eleições ocorreu em maio, antes do prazo previsto para o fim do mandato, que terminaria em 2029. A decisão foi tomada após uma temporada considerada decepcionante esportivamente e marcada por episódios de desgaste institucional.

Com a vitória sobre Enrique Riquelme, Florentino Pérez garantiu mais quatro anos à frente do Real Madrid e seguirá como uma das figuras mais influentes do futebol europeu.

Florentino Pérez com a taça da Champions League (Foto: Divulgação/Real Madrid)

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