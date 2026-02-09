Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Thiago Silva surpreendeu a torcida do Fluminense ao deixar novamente o País do Futebol para retornar ao futebol europeu, sobretudo por escolher um destino considerado incomum por parte do público brasileiro, o Porto. Diante desse contexto, surge a dúvida sobre como os portugueses receberam o movimento, motivo pelo qual o Lance! detalha a chegada do atleta ao clube e analisa como tem sido seu início com a camisa dos Tripeiros.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

"O mito que o futebol consagrou" ⚽

Em 2026, Thiago iniciou seu 24º ano dedicado ao futebol profissional com a camisa do Porto, após construir uma trajetória que o consolidou como um dos maiores nomes de sua posição neste século. Projetado nacionalmente pelo Fluminense em sua primeira passagem entre 2006 e 2008, o zagueiro viveu anos dourados no Velho Continente por Milan, PSG e Chelsea, antes de retornar às Laranjeiras pela segunda vez, entre o segundo semestre de 2024 e 2025.

continua após a publicidade

Quem observa a jornada hoje pode supor uma estrada linear e sem obstáculos, mas os primeiros anos foram marcados por dificuldades, e o destino atual ajuda a resgatar uma história iniciada há mais de duas décadas. Moleque de Xerém, o prodígio teve a primeira oportunidade profissional pelo RS Futebol e, ainda no Rio Grande do Sul, ganhou espaço no Juventude, até receber a primeira chance fora do país, justamente no Porto, que o adquiriu por 2,5 milhões de euros em 2004.

O jovem de 20 anos atuou apenas pela equipe B do clube na segunda metade da temporada 2004/2005, período em que disputou 14 partidas. Sem protagonismo, a passagem resultou em sua saída para o Dínamo Moscou no ano seguinte. Contudo, viveria o episódio mais delicado de sua carreira na Rússia, ao ser diagnosticado com tuberculose, condição que o deixou hospitalizado por seis meses e afastado dos gramados.

continua após a publicidade

Sem sequer ter a oportunidade de atuar pelo time, o zagueiro chegou a cogitar a aposentadoria, ideia que foi revista por causa do apoio da família para que permanecesse no futebol. A história ganhou novo rumo com o retorno ao Brasil, em 2006, para defender o Flu, onde, de fato, engrenou e retomou sua carreira rumo ao sucesso.

Surpresa de pai 👪

Já conhecido internamente, ainda que de forma discreta, a escolha de Silva pelo Porto teve relação direta com o passado do atleta por lá. Afinal, foi a primeira entidade a lhe proporcionar a oportunidade de atuar na Europa.

Além disso, a decisão representou a chance de ficar mais próximo da família, que reside em Londres desde os tempos de Chelsea. A mudança reduziu significativamente a distância das viagens, agora estimadas em cerca de duas horas e meia entre Porto e Londres, contra aproximadamente 11 horas e meia no trajeto entre o Rio de Janeiro e a capital inglesa.

Família de Thiago Silva, no Rio de Janeiro, durante a Copa das Confederações de 2013 (Foto: Ari Ferreira/Lancepress!)

Todo esse contexto se desenrolou de forma inesperada, desde o comunicado de saída do Tricolor, após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil diante do Vasco, em 14 de dezembro de 2025, até o anúncio oficial pelo Porto, no dia 20. Se no Brasil a rapidez da negociação já surpreendia, em Portugal o impacto foi ainda maior, como relata David Novo, jornalista e editor-executivo do jornal "Record".

Segundo ele, o Porto conseguiu manter sigilo nos bastidores, e a chegada de um astro como Thiago a um dos três grandes do país transformou a contratação no principal acontecimento daquela semana para o veículo português:

— A contratação teve grande repercussão pelo efeito surpresa, já que o Porto conseguiu guardar segredo até ao fim. Sem esquecer que se trata do Porto, um dos grandes clubes de Portugal e, neste caso, no regresso de um jogador histórico que já tinha estado no clube. Tudo isto tornou a contratação em um dos momentos da época e do mercado.

Liderança defensiva 👴

No campo e bola, Thiago Silva chegou a um time pronto, realidade distinta daquela vivida no Fluminense, marcado por um contexto de altos e baixos ao longo de 2025. Em outro cenário, sobretudo no âmbito nacional, mas também europeu, o Porto já liderava a liga nacional e figurava na zona de classificação para a fase mata-mata da Europa League.

➡️ Halloween do Lance!: entenda a 'maldição' centenária do Benfica de Béla Guttmann

Para David, um atleta de seu quilate inevitavelmente agregaria qualidade ao elenco comandado pelo técnico italiano Francesco Farioli. Assim, o brasileiro passou a disputar espaço com a dupla polonesa de defesa que já atuava nos Dragões: Jan Bednarek e Jakub Kiwior, emprestado pelo Arsenal.

— Thiago Silva levou o treinador a desfazer uma dupla de centrais (Bednarek e Kiwior) que estava a mostrar rendimento, consistência e entendimento. No entanto, e apesar das mudanças que a equipa sofreu, acho que a contratação faz todo o sentido pelo jogador que é e por ser mais uma opção para o treinador em uma época com muitos jogos e várias provas — opinou Novo.

O setor defensivo era formado por jogadores abaixo dos 30 anos, em boa condição física, porém com menor bagagem de experiência, como Bednarek (29), Kiwior (25), Dominik Prpić (21) e Nehuén Pérez (25), além dos jovens laterais e do goleiro Diogo Costa (26). Nesse cenário, a chegada de Silva representou não apenas um reforço técnico, mas também a incorporação de uma liderança fundamental para uma equipe que almeja disputar todos os títulos em 2026.

Pé direito 🦶

Thiago fez valer até aqui sua presença em campo, apesar de não ter participado de compromissos continentais por questões relacionadas ao período de inscrição de atletas, já encerrado após sua chegada. Nas disputas nacionais, o zagueiro estreou justamente diante do maior rival, o Benfica, ao lado de Bednarek, com Martim Fernandes, de 20 anos, na lateral direita, enquanto Kiwior foi deslocado para a lateral esquerda.

A partida terminou com vitória por 1 a 0 e já serviu como uma amostra positiva do experiente defensor, que venceu todos os duelos disputados no chão e pelo alto, além de registrar uma interceptação, seis cortes, um chute bloqueado e duas recuperações de bola. O resultado classificou os Dragões para as semifinais da Taça de Portugal, fase em que a equipe enfrentará outro gigante nacional, o Sporting, no dia 3 de março de 2026.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Conto de fados 📜

Na sequência, vieram dois jogos pela Liga Portugal, ambos com vitórias sem sofrer gols, tendo Thiago como titular na defesa e atuando os 90 minutos em todas as partidas. O cenário contrasta com o período no Fluminense, quando a minutagem completa não era recorrente e, em algumas ocasiões, o capitão sequer entrava em campo por opção de preservação.

Em 18 de janeiro, o Porto venceu o Vitória de Guimarães por 1 a 0, fora de casa, pela 18ª rodada da liga, e, no dia 26, superou o Gil Vicente por 3 a 0, no Estádio do Dragão, pela 19ª rodada. A primeira e rara falha aconteceu no quarto teste, diante do Casa Pia, confronto que marcou a primeira derrota do Porto no campeonato, por 2 a 1, fora de casa.

Com o placar já em 1 a 0 para os mandantes, o camisa 3 acabou cabeceando a bola contra a própria meta aos 45 minutos do primeiro tempo. A partida, aliás, marcou a primeira substituição de Thiago, aos 26' da segunda etapa, para a entrada do atacante Deniz Gül, em tentativa de igualar o placar por parte de Farioli, sem sucesso.

Um autogolo pode acontecer a qualquer jogador, mesmo a quem tem 41 anos e uma experiência como a do Thiago Silva. David Novo, sobre o gol contra de TS3 em Casa Pia x Porto

— As críticas que foram feitas ao Porto no jogo foram coletivas e por causa de algumas opções do treinador — completou o jornalista.

Ao todo, são apenas quatro jogos e 341 minutos em campo, amostra ainda reduzida, mas suficiente para indicar o que pode vir pela frente. Um talento acima da média, com currículo vencedor e capacidade de organizar qualquer elenco, sem deixar de ser humano e, como tal, sujeito a falhas na tentativa de acertar.

Provado em Portugal, o astro, já campeão europeu pelo Chelsea na temporada 2020/21, justamente no Estádio do Dragão, agora busca conquistar a Europa League. Após encerrar a fase de liga na quinta colocação, o Porto assegurou vaga nas oitavas de final do torneio e pode contar com Thiago como um reforço adicional em um elenco que já figurava entre os favoritos desde o início da competição.

— O Porto já era um dos candidatos a chegar longe e, talvez, vencer. A entrada do Thiago Silva, e de outros reforços no mercado de inverno, deixa a equipa com mais soluções para trocar jogadores e aplicar uma gestão física que pode ajudar nos jogos em diferentes provas — explicou David.

Ingressos Europa League Assista jogos da Europa League no estádio!

Sonho mundial 🟢🟡

É de conhecimento público que o zagueiro ainda nutre o desejo derepresentar o Brasil na Copa do Mundo de 2026, o que seria o quarto Mundial de sua carreira e a última oportunidade de buscar a sexta estrela para a camisa verde e amarela. Aos 41 anos, fora das convocações ao longo do ciclo, Thiago Silva aposta na experiência e na bagagem internacional para voltar a atrair a atenção do técnico Carlo Ancelotti.

Seleção Brasileira: Thiago Silva sorri durante coletiva de imprensa na Argentina, em 2011 (Foto: Acervo/Lance!)

Sua ida ao Porto foi pensada justamente para voltar a chamar a atenção em solo europeu, em uma decisão cuidadosamente calculada. Com contrato válido até junho deste ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada, ele ainda não sabe se permanecerá no clube após a Copa, já que qualquer definição ficará para depois do que considera mais importante no aspecto esportivo: a Seleção Brasileira.

— É difícil responder (se ele vai ficar). O que sei é que um jogador que chega a este nível aos 41 anos é porque se cuida e porque tem sido consistente nos últimos anos. Acredito que o Thiago Silva tenha o sonho de jogar mais uma Copa do Mundo pelo Brasil e, depois, decidir o que é melhor para si e para a sua carreira. Acredito que o Thiago pode jogar até 2027 — refletiu David Novo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

A próxima oportunidade de assistir ao Monstro em campo pelo Porto será na partida contra o Sporting, no Estádio do Dragão, nesta segunda-feira (9), às 17h45 (de Brasília), em partida válido pela 21ª rodada da Liga Portugal.

Os portistas lideram a competição com campanha quase impecável: 55 pontos em 20 jogos, fruto de 18 vitórias, um empate e uma derrota, além de 41 gols feitos e apenas seis sofridos — a melhor defesa de Portugal. Os Leões aparecem na segunda colocação, com 51 pontos, resultado de 16 vitórias, três empates e uma derrota, com 52 gols anotados, o melhor ataque da competição, e 11 sofridos.