Thiago Silva não estará à disposição do FC Porto para o compromisso desta quinta-feira (29), diante do Rangers, pela fase de liga da Europa League. Apesar de já ter estreado, o zagueiro brasileiro não pode ser relacionado na competição continental por uma limitação prevista no regulamento da Uefa, que impede alterações na lista de inscritos antes do início do mata-mata.

Contratado na última janela, Thiago Silva só poderá ser inscrito pelo clube português a partir da fase eliminatória, caso o FC Porto avance para as oitavas de final. A mesma restrição vale para o extremo Oskar Pietuszewski, outro reforço recente que também ficará fora dos jogos restantes desta fase.

Thiago Silva em ação pelo Porto (Foto: Divulgação/Porto)

Thiago Silva fica fora devido a regulamento da Uefa

A impossibilidade de utilização de Thiago Silva tem base direta no regulamento da Europa League. O artigo que rege as inscrições é claro ao estabelecer que, durante a fase de liga, não são permitidas mudanças na lista principal de atletas, independentemente de lesões ou contratações realizadas no mercado de inverno.

– Após a conclusão da fase de grupos e antes do início da fase eliminatória, um clube poderá inscrever, no máximo, três novos jogadores elegíveis para as partidas restantes da competição em curso. Essas inscrições deverão ser concluídas até 5 de fevereiro de 2026 – diz o regulamento da Uefa.

Na prática, isso significa que Thiago Silva apenas poderá ser registrado caso o FC Porto confirme a classificação para as oitavas de final. Até lá, o técnico Francesco Farioli precisa recorrer exclusivamente aos jogadores já inscritos no início da competição europeia.

A situação não é isolada no futebol europeu e atinge todos os clubes que reforçaram seus elencos em janeiro, incluindo Endrick, no Lyon. O impedimento vale para qualquer novo atleta contratado após o fechamento da lista inicial, sem exceções durante a fase de liga.

O FC Porto chega ao compromisso da Europa League ocupando a nona posição da fase de liga, com 14 pontos, dez a mais que o Rangers, atual 31.º colocado, e precisa da vitória para garantir uma vaga no G-8, e classificação direta para as oitavas de final.

