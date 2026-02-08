O PSG venceu o Olympique de Marselha por 5 a 0 neste domingo (8), no Parc des Princes, em confronto válido pela 21ª rodada da Ligue 1. O grande destaque da partida foi Ousmane Dembélé, autor de dois gols e uma assistência na vitória parisiense no Le Classique.

Com o resultado, o PSG reassume a liderança da Ligue 1 ao ultrapassar o Lens ao término da 21ª rodada. A equipe comandada por Luis Enrique soma 51 pontos, provenientes de 16 vitórias, três empates e duas derrotas, com 46 gols marcados e 16 sofridos. O Marselha, treinado por Roberto De Zerbi, ocupa a quarta posição, atrás do Lyon, com 39 pontos conquistados em 12 vitórias, três empates e seis derrotas, além de 46 gols a favor e 25 contra.

Como foi a partida? ⚽

O PSG abriu o placar após uma rápida ação de um dos destaques de sua posição no cenário mundial. O lateral-esquerdo Nuno Mendes avançou livre pelo ataque em transição ofensiva e se encontrou em situação de dois contra um, apenas precisando passar para Dembélé, que finalizou com um chute forte e rasteiro de direita aos 12 minutos do primeiro tempo. 1 a 0 para o PSG.

O segundo gol refletiu o status que consagrou Dembélé como melhor jogador do mundo na temporada passada. O atacante recebeu na ponta direita, cortou o primeiro marcador com a canhota e, após driblar o segundo adversário, avançou até a entrada da área e concluiu quase sem ângulo com uma bomba por cima do goleiro Jeffrey de Lange, aos 37'. 2 a 0 para o PSG.

Ousmane Dembélé, do PSG (#10) celebra o primeiro gol do PSG contra o Olympique de Marselha, em partida válida pela Ligue 1 2025/26 (Foto: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP)

Na segunda etapa, o confronto transformou-se em um domínio absoluto, e a equipe mandante ampliou o placar aos 19' com um gol contra. João Neves recuperou a bola no campo de ataque e tentou o passe para um companheiro pela lateral, mas o desvio em Facundo Medina alterou a trajetória e levou a bola ao fundo das redes. 3 a 0 para o PSG.

Dois minutos depois, Bradley Barcola avançou pela esquerda e cruzou para a área. A bola passou por Dembélé, que tentou a finalização, e ficou com Khvicha Kvaratskhelia, responsável por concluir com um voleio de direita, em arremate cruzado, que morreu no canto esquerdo do goleiro. 4 a 0 para o PSG.

O quinto gol refletiu a influência direta do técnico, que acertou nas substituições. Senny Mayulu encontrou Kang-in Lee pelo lado direito, o sul-coreano cortou para o meio e arriscou de perna esquerda, em chute forte na primeira trave, com desvio no goleiro antes de a bola entrar. 5 a 0 para o PSG.

Nas redes sociais, torcedores comemoraram a vitória do Paris e, sobretudo, a atuação de Dembélé, que voltou a se destacar de forma decisiva em uma partida de grande repercussão nacional. A seguir, veja alguns comentários registrados:

Tradução: Este é o verdadeiro Dembélé que queremos ver nos grandes jogos. Presente, decisivo, impactante. O tipo de atuação que faz a diferença em um PSG e Olympique de Marselha.

Tradução: O retorno de Dembélé muda tudo o que pensamos sobre este time.

Tradução: Se você ainda não incluiu Dembélé entre os melhores jogadores deste século, você está se iludindo.

O que vem por aí? 🔎

O próximo compromisso do PSG será contra o Rennes, no Roazhon Park, nesta sexta-feira (13), às 15h (de Brasília), em partida válida pela 22ª rodada da Ligue 1. O Olympique de Marselha, por sua vez, enfrenta o Strasbourg no sábado seguinte (14), às 13h (de Brasília), no Stade Vélodrome.

