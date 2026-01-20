Thiago Silva marcou seu segundo jogo com a camisa do Porto no último domingo (18) na vitória por 1 a 0 sobre o Vitória de Guimarães, em partida válida pela Liga Portugal, após ter estreado com triunfo simples sobre o Benfica, pela Taça de Portugal. Com o bom desempenho inicial, o jogador já começa a retomar seu prestígio internacional.

O jornal espanhol "As", em matéria publicada pelo jornalista Víctor Martín, destacou os primeiros minutos do zagueiro de 41 anos com a camisa do Porto. A reportagem ressaltou que o brasileiro participou de todos os 180 minutos, mais acréscimos, das duas primeiras partidas, garantiu as vitórias e manteve o gol intacto em ambas. Fora isso, o fator idade também não pode deixar de ser mencionado.

— Um plano infalível para estar na Copa do Mundo. Aos 41 anos, Thiago Silva reafirma o velho ditado de que "idade é apenas um número". Após uma passagem notável por seu amado Fluminense , incluindo uma atuação excepcional no Mundial de Clubes, onde foi eleito para a seleção do torneio, o zagueiro retornou à Europa em uma transferência incomum para sua idade, mas com um sonho claro — iniciou.

Assim, o veículo ainda relaciona o nome do veterano ao radar de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, com foco na Copa do Mundo de 2026. O jornal citou toda a trajetória de Thiago pelo país, com 113 jogos no currículo, iniciada há 18 anos, e apresentou os motivos pelos quais ele poderia ser convocado para as próximas listas.

— A chegada de Thiago Silva à equipe beneficia vários jogadores-chave de Ancelotti. Para começar, Marquinhos se encontraria no centro da defesa com um parceiro experiente. Sete temporadas e centenas de jogos como titular absoluto do PSG e da Seleção Brasileira tornariam qualquer período de adaptação praticamente inexistente em seu retorno ao elenco — escreveu o "As".

— A inclusão de Thiago Silva no time titular liberaria algumas funções defensivas para um jogador soberbo, capaz de contribuir em outras áreas do jogo, e também permitiria uma melhor gestão do tempo de jogo para um jogador que sofre com lesões há anos — finalizou Martín.

Jornal "As" sobre a fase de Thiago Silva no Porto (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Ancelotti recupera o capitão (título). O experiente zagueiro brasileiro continua demonstrando no Porto que tem qualidade para a seleção. Duas partidas e duas vitórias sem sofrer gols o colocaram na disputa por uma vaga na defesa do Brasil (subtítulo).

Thiago acertou com o Porto em dezembro de 2025 após concluir a temporada pelo Fluminense e firmou contrato até junho de 2026, ao fim da atual temporada europeia. Há, ainda, a possibilidade de extensão do vínculo por mais um ano, até meados de 2027, cenário em que o defensor teria 42 anos ao término do contrato.

Esta representa a segunda passagem do astro pelo clube português, já que integrou o elenco na temporada 2004/05, quando atuou apenas em partidas da equipe B. O retorno à Europa atendeu a um desejo pessoal do atleta, que buscou ficar mais próximo da família, mantida em Londres durante sua passagem pelo futebol brasileiro.

Na estreia de Thiago, o clube venceu o Benfica por 1 a 0 em 14 de janeiro, no Estádio do Dragão. O gol que garantiu a classificação dos portistas para as semifinais da Taça foi marcado por Jan Bednarek, aos 15 minutos do primeiro tempo. No segundo jogo, o Porto voltou a vencer por 1 a 0, desta vez assinalado por Alan Varela, de pênalti, aos 40' da segunda etapa.

