Relembre a primeira passagem de Thiago Silva pelo Porto

Thiago Silva foi anunciado pelo Porto, no sábado (20), após passagem de um ano e meio pelo Fluminense. O zagueiro brasileiro retorna ao clube português após 21 anos e terá a chance de atuar pelo time principal dos Dragões pela primeira vez, algo que não aconteceu em 2004, quando chegou no time vindo do Juventude, e quase teve a carreira encerrada precocemente após sofrer com tuberculose.

Após passagem pela base do Fluminense, Thiago Silva se profissionalizou no RS Futebol (Pedrabranca Futebol Clube), clube do Rio Grande do Sul, em 2002. No clube, participou da terceira divisão do Campeonato Gaúcho de 2003, ao ajudar o time a conquistar o vice-campeonato e o acesso à segunda divisão estadual. Suas atuações, ainda como volante, chamaram a atenção do Juventude, que o contratou no início de 2004.

Aos 19 anos, Thiago teve passagem de seis meses pelo Jaconero. Pela zaga, foi um dos destaques do time no Campeonato Brasileiro, e formou trio de zaga com Índio e Naldo. No meio daquele mesmo ano, Thiago Silva foi negociado ao Porto por cerca de dois milhões e meio de euros (cerca de R$ 7 milhões na cotação da época).

Passagem de Thiago Silva no Porto

Ao chegar no Porto, Thiago atuou apenas 14 partidas pelo time B e, por lá, contraiu tuberculose, que quase encerrou de forma precoce sua carreira. Antes de se transferir por empréstimo ao Dínamo de Moscou, já sentia sintomas da doença, que só foi diagnosticada tempos depois.

O zagueiro chegou a ser hospitalizado por seis meses na capital russa, onde médicos sugeriram uma cirurgia para retirar parte de um dos pulmões. A intervenção foi recusada pela família, que optou por retornar a Portugal para realizar um novo tratamento, que durou mais seis meses até a cura completa. Em entrevista ao jornal português "A Bola", em 2021, Thiago Silva descreveu o momento como uma transição drástica entre suas ambições esportivas e a realidade clínica.

— Foi muito forte tudo o que vivi no Porto. Em poucos meses, fui do sonho do futebol europeu ao pesadelo de talvez nunca mais jogar futebol. Aquele período ajudou a formar o atleta e o ser humano que sou hoje — afirmou o zagueiro.

Thiago Silva em ação pela equipe B do Porto (Foto: Reprodução/X)

Recuperação

Após superar a provação médica, Thiago Silva reconstruiu sua carreira no Fluminense antes de se consolidar como um dos principais defensores do futebol mundial, com passagens de destaque por Milan, PSG e Chelsea. Pelo clube inglês, inclusive, o brasileiro conquistou a Champions League em 2021, justamente na cidade do Porto.

— Um dos piores momentos da minha vida começou aqui no Porto. Me curei aqui e sou campeão da Champions aqui. Agora, entendo que todo o sacrifício que fiz foi válido — afirmou o jogador na ocasião do título europeu ao "A Bola".

Thiago Silva comemora gol pelo Chelsea (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Retorno

Thiago Silva foi anunciado como novo reforço do Porto, de Portugal. O atleta assinou contrato com o clube português até o fim da temporada 2025/2026, com possibilidade de renovação por mais um ano. Em seu retorno ao Brasil, Thiago Silva atuou por pouco mais de um ano e meio pelo Fluminense, período em que a equipe terminou o Campeonato Brasileiro na quinta colocação. Em publicação nas redes sociais do clube, o jogador demonstrou entusiasmo com o retorno aos Dragões.

— Estou aqui para anunciar meu retorno aos Dragões. Quero dizer o quanto estou feliz e lisonjeado por essa oportunidade. Estou muito motivado e espero ajudar da melhor maneira possível. Agradeço ao presidente André Villas-Boas pela oportunidade e ao nosso mister Francesco Farioli também. Estou ansioso para vestir essas cores mais uma vez. Conto com vocês — afirmou o novo zagueiro do Porto.

O Porto lidera o Campeonato Português da temporada 2025/2026. Em 14 partidas disputadas, a equipe soma 40 pontos, cinco a mais que o vice-líder Sporting, que tem 35.

Thiago Silva troca o Fluminense pelo Porto de Portugal (Foto: Divulgação)

