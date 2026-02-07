Estêvão vira alvo de debate após jogo do Chelsea: 'Já cansei'

O brasileiro Estêvão virou alvo de debate durante o jogo do Chelsea, na tarde deste sábado (7), pela 25° rodada da Premier League. Nas redes sociais, o nome do jovem formado pelo Palmeiras ficou em alta depois do duelo.

Depois de atuações apagadas, Estêvão ficou no banco do Chelsea na partida contra o Wolverhampton no Molineux Stadium. Cole Palmer decidiu a partida ainda nos 45 minutos iniciais, com três gols, enquanto os visitantes descontaram na segunda etapa com Tolu Arokodare.

Diferente dos últimos jogos, Estêvão sequer entrou em campo pelo Chelsea. A decisão do técnico Liam Rosenior agitou um debate sobre a minutagem do brasileiro na liga mais disputada do mundo. Veja os comentários abaixo:

Estêvão em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução Instagram/Estêvão)

Veja comentários sobre Estêvão após jogo do Chelsea

Tradução sobre Estêvão no Chelsea: Eu não gosto do Rosenior. Ele vai deixar o Estêvão no banco. Espero que o Estêvão encontre um clube que valorize o seu talento. Pelo menos o Ancelotti o apoia.

Como foi o jogo

Os Blues aproveitaram a superioridade técnica desde os momentos iniciais. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Matt Doherty derrubou João Pedro dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. Palmer assumiu a responsabilidade, deslocou o goleiro e cobrou rasteiro no canto esquerdo. 1 a 0 para o Chelsea de Estêvão.

Aos 34', em situação semelhante, o camisa 20 foi novamente derrubado, desta vez por Yerson Mosquera, e Palmer, mais uma vez na marca da cal, converteu o pênalti no canto oposto ao da primeira cobrança. 2 a 0 para o Chelsea.

O camisa 10 completou o hat-trick aos 37', após Pedro Neto avançar pelo meio e acionar Enzo Fernández pela esquerda, que tocou para Marc Cucurella chegar à linha de fundo e cruzar para Palmer finalizar de primeira. 3 a 0 para o Chelsea.

Palmer chegou a oito gols em 16 jogos na temporada. O feito representou o quarto hat-trick do jogador pelo Chelsea na Premier, um recorde isolado na história do clube na competição. Além disso, tornou-se o primeiro atleta da história da liga a marcar três tripletes ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, já sem forças para buscar uma reação mais contundente, o Wolves fez o gol de honra. Aos 8', Mateus Mané cobrou escanteio pela direita, Adam Armstrong desviou de cabeça, e Tolu Arokodare dominou na área, girou e finalizou no canto. 3 a 1.

Entre os brasileiros em campo, o responsável pelas duas cobranças de pênalti, João Pedro permaneceu em campo por 75 minutos e foi substituído por Liam Delap; Andrey Santos deixou a partida lesionado nove minutos depois para entrada de Jorrel Hato, enquanto Estêvão não foi acionado no Chelsea e permaneceu no banco de reservas. Pelos mandantes, João Gomes atuou durante os 90 minutos e saiu nos instantes finais para a chegada de outro compatriota, Pedro Lima.