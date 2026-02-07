Campeonato Carioca conhece classificados e terá clássico nas quartas de final

O Campeonato Carioca conheceu neste sábado (7) seus primeiros confrontos da fase quartas de final, com destaque para o clássico entre Botafogo e Flamengo. Com a última rodada ainda a ser definida, outro grande confronto pode sair do Grupo A para agitar o Estadual.

Com os quatro jogos disputados neste sábado, todos no mesmo horários, o Grupo A conheceu seus classificados, ainda a definir os confrontos, enquanto o Grupo B já sabe o cruzamento valendo vaga na semifinal.

No A, a derrota do Sampaio Corrêa por 7 a 1 para o Flamengo classificou o Vasco para a próxima fase. O Cruz-Maltino jogará neste domingo (8) em São Januário, contra o Botafogo, para definir sua posição na chave. Em caso de vitória, irá à segunda colocação para enfrentar o Volta Redonda. Se tropeçar, fará clássico com o Fluminense, já líder da chave.

Pedro comemora gol do Flamengo contra o Sampaio (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Gazeta Press)

Já no Grupo B, o Flamengo conseguiu na reta final todos os resultados favoráveis, atropelou o Sampaio Corrêa e ficou com a quarta colocação. Juntando isso aos empates de Boavista e Madureira, com Bangu e Volta Redonda, respectivamente, o Botafogo se garantiu na liderança antes mesmo de disputar a última rodada.

No sistema de cruzamento olímpico (1ºx4º e 2ºx3º), Botafogo e Flamengo farão duelo emocionante no domingo (15) de Carnaval, enquanto Boavista e Bangu decidirão a outra vaga na semifinal do Campeonato Carioca.

Veja a classificação dos grupos do Campeonato Carioca:

Grupo A (a definir)

1º Fluminense

2º Volta Redonda

3º Bangu

4º Vasco

5º Portuguesa

6º Sampaio Corrêa

Grupo B (vagas e confrontos definidos)

1º Botafogo

2º Madureira

3º Boavista

4º Flamengo

5º Nova Iguaçu

6º Maricá